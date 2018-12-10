В Тамбове откроется выставка «Большая жизнь маленького башмачка»

10 Дек. 14:12 2018-12-10T14:14:48+03:00

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15 декабря в 14:30 на втором этаже пушкинской библиотеки в Тамбове состоится открытие выставки «Большая жизнь маленького башмачка». В экспозиции представлено собрание миниатюрных туфелек, башмачков, елочных украшений из коллекции тамбовчанки Светланы Колмаковой.

- Свое необычное собрание Светлана начала активно формировать в 2013 году. На сегодня оно насчитывает около 350 экспонатов из разных стран мира: России, Франции, Японии, Италии, Голландии, Германии, Чехии, США, - сообщает пресс-служба книгохранилища.