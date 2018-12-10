2018-12-10T13:07:12+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись «Lada» и «Audi»

Есть двое пострадавших
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Уварово дорогу не поделили отечественная легковушка и иномаркаВ городе Уварово дорогу не поделили отечественная легковушка и иномаркаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Железнодорожной в районе дома №30 города Уварово 9 декабря в семь часов утра произошло ДТП. Автомобиль «Lada Largus», под управлением 44-летней женщины, выехал на встречку, где столкнулся с «Audi 80». За рулем иномарки находился 60-летний мужчина.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, водитель иномарки был осмотрен на месте происшествия медицинскими работниками, а водителя «Lada Largus» госпитализировали в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».

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