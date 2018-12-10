2018-12-10T12:22:37+03:00
Происшествия

Тамбовские следователи разыскивают убийцу пенсионерки, которую забили обухом топора

Дом пожилой женщины ограбили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В селе Ахтырка Рассказовского района 9 декабря во дворе собственного дома обнаружили тело 64-летней пенсионерки с ранами головы, которые, по предварительным данным, нанесли женщине обухом топора. При осмотре домовладения жертвы установлено, что в жилище нарушен привычный порядок расположения вещей. Следователи предполагают, что из дома пенсионерки похитили золотые изделия и деньги.

- По данному факту Рассказовским МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в региональном СКР. - Первоочередной задачей является установление лиц, причастных к убийству женщины. В качестве основной, рассматривается версия о корыстном мотиве совершенного преступления.

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