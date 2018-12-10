2018-12-10T11:30:10+03:00
Общество

Тамбов завалило снегом

На уборке улиц задействовано 200 рабочих
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбов чистят от снегаТамбов чистят от снегаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Очередной снегопад в нашем городе начался накануне, 9 декабря, в 17.50. За это время выпало около 8 см снега. Как сообщили в администрации Тамбова, для ликвидации последствий стихии работа дорожных служб муниципального учреждения «Спецдорсервис» организована в круглосуточном режиме в две смены. Задействовано 93 единицы техники и более 200 рабочих.

- Сотрудники «Спецдорсервиса» вывозят снежные валы с основных магистралей города, убирают снег на мостах и путепроводах, тяжёлой техникой расчищают от снега и второстепенные улицы, прометают и обрабатывают пескосоляной смесью проезжие части и тротуары. Только за минувшую ночь с улиц города было вывезено 610 кубометров снега, - говорят в мэрии. - Работы велись на улицах Советская, Гастелло, Гагарина, К.Маркса, а также на Лермонтовском путепроводе. Комплекс работ осуществлялся также на улицах Советская, Интернациональная, Коммунальная, площадь Ленина и Комсомольская площадь. Убирают снег не только с проезжей части. Рабочие муниципального учреждения «Спецдорсервис» осуществляют ручную и механизированную расчистку остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров.

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