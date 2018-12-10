На Тамбовщине в ДТП пострадали семь человек
В одной из легковушек находился подросток
Авария произошла в Рассказовском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло в минувшую субботу, 8 декабря, в 9:40 минут на 42-м километре автодороги «Тамбов-Пенза» в Рассказовском районе. Автомобиль «ВАЗ-21120», под управлением 50-летнего мужчины, при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с «ВАЗ-21093», за рулем которого находился 61-летний водитель.
Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пострадали семь человек — водитель и 13-летний пассажир «ВАЗ-21120», водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-21093», 52-летняя, 33-летняя и 63-летняя женщины, а также 57-летний мужчина. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение.