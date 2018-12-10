В Тамбове задержали грузовик с подозрительным зельем

10 Дек. 10:07 2018-12-10T10:07:22+03:00

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Вечером 8 декабря сотрудники регионального УГИБДД, несшие службу на улице Киквидзе при выезде из города Тамбова, остановили грузовик, за рулем которого находился житель Мичуринска. Полицейские заподозрили его в перевозке контрафактной алкогольной продукции.

При осмотре машины стражи порядка обнаружили там ящики с алкоголем. Водитель не смог ответить на вопросы, откуда и куда перевозится груз из-за отсутствия необходимой документации.

- На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Водитель был опрошен, алкоголь подсчитан и изъят. Всего в грузовике находилось 3 тысячи 300 бутылок алкоголя различного наименования и сомнительного качества, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Спиртные напитки направлены на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские подозревают, что это подозрительное зелье поступило в Тамбов из другого региона для последующей реализации в "подпольных точках".