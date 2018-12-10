2018-12-10T09:40:11+03:00
Туризм

Тамбовчане могут проголосовать за «Лучшее событие года»

Более 40 тамбовских проектов претендуют на это звание
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Тамбовской областиФото: пресс-служба администрации Тамбовской области
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Стартовало голосование за статус «Лучшее событие года». 20 проектов со всей страны, получивших наибольшее количество голосов, будут удостоены этого звания. От Тамбовской области в конкурсе участвует 41 событие.

Голосование проходит на сайте «Национального календаря событий». Тамбовчане могут поддержать свои любимые праздники и фестивали. Для этого нужно перейти по ссылке, найти события Тамбовской области и выбрать, нажав кнопку «Нравится» в специальном блоке под фотогалерей события. Голосование продлится до 14 декабря.

- «Национальный календарь событий» - проект, инициированный министерством культуры РФ и федеральным агентством по туризму. Работает в рамках реализации комплексной стратегии продвижения российского туристического продукта, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

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