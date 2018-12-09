В 2019-ом тамбовские экологи проверят 37 организаций области

9 Дек. 12:42 2018-12-09T12:42:13+03:00

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В Тамбовской области утвердили план экологических проверок на 2019 год. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, объектами, на которые заглянут специалисты после Нового года, станут 37 предприятий в 19 городах и районах Тамбовщины.

Всего в регионе экологическому надзору подлежит 29 тысяч организаций. Ежегодно специалисты проверяют соблюдение правил обращения с отходами, нормативы воздействия на окружающую среду, наличие разрешительной документации на пользование природными объектами и другое.

В 2017-ом экологи провели 293 проверки, в результате которых выявили 305 нарушений. Они были связаны с неправильным обращением отходов производства, а также с невыполнением лицензионных условий пользования недрами и незаконной добычей полезных ископаемых.

С планом проведения проверок на 2019 год можно ознакомиться на сайте управления по охране окружающей среды и природопользованию области в разделе «Основные направления деятельности управления» - «Государственный экологический надзор».