2018-12-09T12:28:42+03:00
Происшествия

Под Тамбов поймали вора металлпрофиля

С территории, принадлежащей предприятию, его вывезли на грузовике
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Накануне в дежурную часть полиции ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение о краже. На место происшествия - в село Черняное - отправилась оперативная группа. Потерпевшие рассказали, что в 500 метрах от села кто-то похитид металлические шпунты, которые принадлежали одному из предприятий.

После осмотра и опроса свидетелей задержали 35-летнего мужчину. Он рассказал, что украл металлпрофиль еще 21 ноября. Просто приехал, погрузил шпунты в грузовик и уехал. Только часть похищенного полицейские сумели изъять.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Тамбовской области, сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Напомним, недавно в Уварово раскрыли кражу, которая произошла еще в августе этого года. Тогда, неизвестный взломал замки и проник в гараж 46-летнего местного жителя. Из помещения преступник забрал 8 колес. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина.

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