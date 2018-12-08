Тамбовский мусороперерабатывающий завод проверят на предмет законности массового увольнения сотрудников

8 Дек. 12:54 2018-12-08T12:54:54+03:00

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Начальник управления труда и занятости области Михаил Филимонов провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда. На нем рассмотрели ситуацию, сложившуюся в ООО «Комэк» в связи с массовым увольнением работников. Ранее в управление труда и занятости области поступила информация от центров занятости населения города Тамбова и Тамбовского района о предполагаемом увольнении работников ООО «КомЭк». По спискам на предприятии работает 182 человека. В связи с сокращением штата, могут быть уволены 95 человек, 11 из них - предпенсионного возраста.

Эту ситуацию и обсуждали на заседании межведомственной рабочей группы. Генеральный директор ООО «КомЭк» Игорь Блюм объяснил, что решение об объявлении о возможном сокращении работников было принято после опубликования проекта корректировки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Тамбовской области, куда не был включен полигон в Тамбовском районе.

Начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева, говоря о новой схеме организации сбора и утилизации бытовых отходов, сообщила, что документ еще не принят и полигон в Тамбовском районе, если предприятие приведет в соответствие необходимые проектные характеристики, может быть включен в эту схему. Следовательно, и мусоросортировочный завод будет востребован для обработки мусора, поступающего на полигон.

- Было принято решение рекомендовать Государственной инспекции труда в Тамбовской области организовать и провести проверку ООО «КомЭк» для установления правомерности проведения массового высвобождения работников и соблюдения трудового законодательства при расторжении трудовых отношений с работниками организации, - сообщили в администрации Тамбовской области.

Напомним, 10 декабря сотрудники ООО «КомЭк» планируют провести пикет в защиту своего предприятия.

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