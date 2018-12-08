2018-12-08T12:28:14+03:00
Общество

В Тамбове наградили волонтеров, которые помогли в поиске пропавшей 13-летней девочки

Главный полицейский области позвал молодых людей работать в полиции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Волонтеры получили награды от главного полицейского регионаВолонтеры получили награды от главного полицейского регионаФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове наградили волонтеров, которые помогли в поисках пропавшей 13-летней девочки. Напомним, поиски жительницы Рассказова Юлии Тен сотрудники полиции начали 5 декабря сразу после сообщения родственников.

4 декабря после обеда девочка ушла из дома в неизвестном направлении, и домой ночевать не вернулась. Сразу же после поступления в МОМВД «Рассказовский» сообщения о безвестном исчезновении ребенка, полицейскими были организованы широкомасштабные мероприятия по ее розыску с участием волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцев студенческого оперативного отряда охраны правопорядка «Держава». Благодаря совместным действиям правоохранительных органов и добровольцев-волонтеров пропавший подросток был найден. Добровольцы сообщали сотрудникам полиции о том, где видели девочку в последний раз и обнаружили ее в селе Стрельцы Тамбовского района, откуда ее доставили домой живой и невредимой.

- Начальником УМВД области генерал-майором полиции Николаем Скоковым был подписан приказ о награждении добровольных помощников полиции, оказавших помощь в поиске пропавшей Юлии Тен, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - 8 декабря он лично вручил памятные награды отличившимся волонтерам из поселка Стрельцы Тамбовского района Андрею Пуховицкому и Юрию Логачеву.

Кстати, после армии ребятам предложили придти на службу в полицию.

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