Тамбовчан приглашают на "Снежный танец"

7 Дек. 17:29 2018-12-07T17:29:41+03:00

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Ежегодный фестиваль хореографических коллективов «SNOW DANCE 2018» откроется в Тамбове в воскресенье, 9 декабря, в Доме культуры «Знамя труда». По сложившейся традиции на этом фестивале нет жюри, а значит - нет победителей и нет побежденных. Фестиваль - площадка для экспериментов, для воплощения смелых идей, для дружеского общения и обмена опытом. Время пконцертов - 12.00 и 15.00. Для зрителей вход свободный.

- Заявки на участие подали из Тамбова, Кирсанова, Моршанска, Мичуринска и других городов и районов. Дисциплины представлены самые разные: народный стилизованный танец, современная хореография, стрит-дисциплины, эстрадный танец, шоу на основе бальной хореографии. Выступят такие коллективы, как «В мире танца», «Wuruhi Tribe», «Надежда», «Тик-так», «Тамбовские самоцветы», «Кирсановские жемчужины», «Мальвина», «Ритм», «Школьные годы», «Задоринка», «Калейдоскоп», «Дива», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

А через неделю, 16 декабря, тамбовчан на встречу приглашает народный фольклорный ансамбль «Берегиня».

- В программе этноконцерта будут продемонстрированы уникальные черты русской фольклорной песни, как самого древнего и любимого многими поколениями жанра музыкального народного творчества. Уникальные обряды и пляски, красочные народные костюмы, раскрывающие неповторимый национальный характер во всем его богатстве мыслей и чувств. Начало программы в 15 часов, - отмечают в ведомстве.