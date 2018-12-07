Щедрый работодатель погасил долг тамбовчанина по кредиту

7 Дек. 15:52 2018-12-07T15:52:17+03:00

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Житель Тамбовской области задолжал более 160 тысяч рублей по кредитным платежам и не спешил выплачивать их. Судебные приставы неоднократно выезжали к нему домой, но никак не могли застать мужчину. После запросов в банк и Пенсионный фонд выяснилось,что должник официально трудоустроен. И тогда на помощь своему сотруднику пришел работодатель.

- В соответствии с законодательством судебный пристав-исполнитель направил постановление об обращении взыскания на заработную плату должника по месту работы для ежемесячного удержания в счет оплаты задолженности по кредиту. После поступления по месту работы неплательщика указанного постановления работодатель оплатил долг за него в полном объеме, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.