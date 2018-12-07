2018-12-07T15:28:44+03:00
Общество

Тамбовчанам дадут рекомендации по выбору новогодних подарков

В Роспотребнадзоре будет работать горячая линия
Ксения АЛЕШИНА
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С 10 по 31 декабря региональное управление Роспотребнадзора организует работу горячей линии, касающейся приобретения новогодних подарков.

- В рамках «горячей линии» Вы можете получить рекомендации специалистов по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг, - комментируют в ведомстве.

Специалисты принимают звонки по будням с 10:00 до 13:00, а также с 14:00 до 15:30 по следующим телефонам: 8 (4752) 72-03-19 и 8 (4752) 71-10-27.

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