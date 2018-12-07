2018-12-07T14:01:36+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись легковушка и «Ford Transit»

Пострадала 16-летняя девушка
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в ЖердевкеАвария произошла в ЖердевкеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 6 декабря в начале девятого утра на улице Космонавтов в районе дома №1 города Жердевка. Автомобиль «Лада-217030», 20-летний водитель которого на справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ford Transit». За рулем грузового фургона находился 48-летний мужчина.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП пострадала пассажир отечественной легковушки — 16-летняя девушка. Ее госпитализировали в ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ».

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