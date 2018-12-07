2018-12-07T12:42:50+03:00
Общество

В Тамбове устанавливают главную новогоднюю елку

На площади Ленина вовсю кипит работа
Ксения АЛЕШИНА
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Совсем скоро площадь Ленина украсит новогодняя елкаСовсем скоро площадь Ленина украсит новогодняя елкаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В областном центре на площади Ленина сотрудники «Дирекции благоустройства и озеленения» приступили к монтажу главной новогодней елки. Сначала рабочие установят каркас, на который традиционно будут крепиться ветки сосен разного размера.

- Затем елка будет украшена объемными игрушками, светодинамическими гирляндами и цветными шарами, - прокомментировали в информационном управлении Тамбова.

Напомним, что всего в Тамбове установят 11 зеленых красавиц. Первые символы праздника появились на улице Коммунальной, Привокзальной площади, в скверах «Сочи», Баратынского и Сенько.

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