В Тамбовской области пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком

7 Дек. 12:11 2018-12-07T12:11:29+03:00

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ДТП с погибшим произошло 6 декабря около часу дня на 13-м километре автодороги «Моршанск-ст. Ракша» в Моршанском районе. С управлением не справилась 64-летняя женщина за рулем иномарки «Фольксваген Поло», в результате чего машину занесло и она выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «УАЗ-390944». Грузовиком управлял 68-летний мужчина.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, пассажир «Фольксваген Поло» — 66-летний мужчина, скончался на месте происшествия, а водителя иномарки госпитализировали в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».