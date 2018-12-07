В Тамбовской области пассажир иномарки погиб в ДТП с грузовиком
«Фольксваген Поло» занесло и он вылетел на встречную полосу
66-летний пассажир иномарки скончался на месте авариииФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП с погибшим произошло 6 декабря около часу дня на 13-м километре автодороги «Моршанск-ст. Ракша» в Моршанском районе. С управлением не справилась 64-летняя женщина за рулем иномарки «Фольксваген Поло», в результате чего машину занесло и она выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «УАЗ-390944». Грузовиком управлял 68-летний мужчина.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, пассажир «Фольксваген Поло» — 66-летний мужчина, скончался на месте происшествия, а водителя иномарки госпитализировали в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».