На Тамбовщине мужчина пытался сжечь дом вместе с его хозяевами

7 Дек. 11:22 2018-12-07T11:22:00+03:00

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Инцидент произошел 6 декабря в селе Яблоновец Петровского района. Пьяный 40-летний местный житель приехал на своей машине к дому, где проживала семья, которую он недолюбливал и подозревал в краже из дома своих родителей. Достав канистру с бензином, мужчина начал поджигать тряпки и угрожать поджечь жилище и его обитателей.

На место происшествие прибыл участковый уполномоченный Александр Кривский. Капитан полиции уговорил мужчину не совершать преступление. В это время подъехала следственно-оперативная группа полиции с районного центра. Поджигателя опросили и изъяли у него канистру с бензином. Сотрудники ГИБДД составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде и поместили машину на штрафстоянку.

- Подразделением дознания отделения полиции в селе Петровское возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Полицейскими опрашиваются участники конфликта, соседи и другие местные жители. Проводится сбор улик и доказательств совершения преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.