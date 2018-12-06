2018-12-06T11:04:25+03:00
Общество

Тамбовских охотников оштрафовали на 600 тысяч рублей

Они нарушили природоохранное законодательство
Ксения АЛЕШИНА
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В областном охотоуправлении рассказали об итогах работы за текущий год. Инспекторы осуществили свыше 3 тысяч рейдов и выявили около 600 нарушений правил охоты. Причастных к этому охотников оштрафовали почти на 600 тысяч рублей.

Кроме того специалисты установили, что в Моршанском районе, а также на границе Тамбовского и Сосновского районов охотники незаконно добывали лося и кабана. За это им грозит уголовная ответственность. На данный момент проводятся следственные действия и назначены соответствующие экспертизы.

- Незаконная добыча диких копытных, таких как лось, косуля, кабан, является уголовно наказуемым преступлением. За такое действие предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет, - напоминают тамбовчанам в охотоуправлении.

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