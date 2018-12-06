На трассе в Тамбовской области столкнулись грузовик и иномарка
В больнице оказались оба водителя
В аварии пострадали два водителяФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 5 декабря в 6 часов 20 минут на 372 километре автодороги Р-22 «Каспий», автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Первомайского района. По данным регионального УГИБДД, 56-летний водитель автомобиля «VOLVO С70» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «MERCEDES Actros» в составе полуприцепа «ШМИТЦ SКО 24L», под управлением 57-летнего мужчины.
- В результате аварии оба водителя получили травмы, их доставили в ТОГБУЗ им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.