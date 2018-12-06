Пропавшая 13-летняя тамбовчанка найдена живой

6 Дек. 09:58 2018-12-06T09:58:06+03:00

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13-летняя жительница города Рассказово Юлия Тен, активные поиски которой начались 5 декабря, нашлась вечером того же дня в селе Стрельцы. Напомним, как сообщил СУ СКР по Тамбовской области, подросток ушел из дома 4 декабря после обеда. Последний раз ее видели в Тамбове в торговом центре «РИО». Домой ночевать девочка так и не вернулась.

- Сразу же после поступления в правоохранительные органы сообщения о ее безвестном исчезновении, организованы широкомасштабные мероприятия по ее розыску с участием волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и добровольцев студенческого оперативного отряда охраны правопорядка «Держава», направлена информация в СМИ, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Благодаря согласованной, оперативной работе сотрудников полиции, следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК России, волонтеров, добровольцев, неравнодушным граждан, сообщившим в правоохранительные органы сведения о том, где видели девочку, она в течение суток найдена живой и невредимой.

Со слов школьницы, после ухода из дома она поехала в Тамбов, где посетила торговый центр, переночевала у знакомой, а потом отправилась в село Стрельцы Тамбовского района, где ее и нашли. Сейчас девочка дома.