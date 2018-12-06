2018-12-06T11:53:28+03:00
Общество

Для тамбовчан к новому году подготовили 30 тысяч елок

Торговать праздничными деревьями начнут с 15 декабря
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает информационное управление Тамбова, с 15 декабря в областном центре откроются елочные базары. Приобрести живую елку тамбовчане смогут более чем по 80 адресам. Всего здесь организуют работу 156 торговых точек.

Как и в прошлом году, планируется продать 30 тысяч елок. Их стоимость обещают оставить на уровне прошлого года — от 150 до 750 рублей в зависимости от размеров. Известно, что торговать зелеными красавицами будут 33 индивидуальных предпринимателя и два юридических лица.

Здесь можно узнать адреса, где официально будут продавать новогодние ёлки в городе Тамбове.

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