На тамбовском заводе «Ревтруд» подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» за шесть месяцев

Приветственное слово Юхачева С.П.

В АО «ТЗ «Ревтруд» состоялся день информирования, на котором подвели итоги реализации национального проекта «Производительность труда» за полгода. На встрече присутствовали куратор нацпроекта в регионе — врио заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев, и.о. начальника управления экономической политики администрации Тамбовской области Ирина Пустовит, представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, руководство и сотрудники предприятия.

Встреча началась с экскурсии по производству для вице-губернатора, на которой Сергей Петрович смог ознакомиться с пилотным потоком проекта и своими глазами увидеть результаты проделанной работы.

Посещение пилотного потока

Что было сделано

В национальный проект «Производительность труда» завод вступил в июле 2021 года. В состав рабочей группы вошли специалисты различных структурных подразделений предприятия. Поддержку АО «ТЗ «Ревтруд» все это время оказывал региональный центр компетенций в сфере производительности труда Тамбовской области.

— Я очень рад, что коллектив вашего завода согласился принять участие в этой программе. В данном случае очень важна смена парадигмы отношения к труду, чтобы нашлись такие сотрудники, которые будут «зажигать»

остальных коллег вокруг себя и настраивать на положительные изменения, — сказал куратор нацпроекта в регионе, врио заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев.

На первом этапе проектная команда предприятия прошла обучение по 10 программам: основы бережливого производства, 5С, производственный анализ и др. Затем для оптимизации выбрали пилотный поток – «Производство радиоэлектронных блоков» на примере изделия «Азимут».

Причиной такого решения стало длительное время процесса производства деталей, длительное ожидание закупки материалов и комплектующих, потенциальный рост выпуска изделия и сжатые сроки подготовки к производству.

Далее в рамках реализации нацпроекта на производстве проводилась диагностика выбранного пилотного потока. Сотрудники предприятия совместно с экспертами РЦК выявили на участке лазерной гравировки места, где происходят основные потери.

Всего определили 36 проблем, из них 5 наиболее важные: низкая производительность станков лазерной гравировки, длительное время цикла, потеря времени при излишних перемещениях, скопление деталей на гравировку и нехватка полезной площади.

Для устранения проблем на «Ревтруде» применяли инструменты бережливого производства. Так, в первую очередь на участке лазерной гравировки внедрили систему 5С, призванную эффективно организовать рабочее пространство.

— За счет применения инструментов бережливого производства при реализации нацпроекта мы организовали зону карантина – место, предназначенное для временного хранения предметов, помеченных красными ярлыками и ожидающих решения по дальнейшему использованию. Также был наведен порядок на рабочих местах, разработаны стандарты уборки и определены места хранения уборочного инвентаря, — сказала участник рабочей группы по оптимизации продуктового потока, руководитель группы ОГТ Ольга Марокова.

Также на заводе разработали стандарты рабочего места регулировщика и внешнего вида оператора лазерных установок. На эталонном участке в цехе в зоне доступа разместили стенд по рабочим вопросам, где каждый сотрудник мог изложить проблему, которая мешает его работе.

В ходе анализа эффективности оборудования рабочая группа выявляла простои и внедрила в работу производства цепочку помощи, которая включает в себя порядок действий и ответственных лиц в случае возникновения неисправности и остановок станков лазерной гравировки.

Во время работы в нацпроекте внедрен инструмент «встроенное качество», проведен сбор и анализ статистики дефектов на участке электромонтажа, по результатам которой разработан чек-лист проверки электромонтажа, чтобы в дальнейшем не допускать брак на производстве.

Систему бережливого производства также опробовали и внедрили в механозаготовительном производстве (МЗП). Там тоже организовали зону карантина, систему хранения на рабочих местах, а для быстрого поиска приспособлений для переналадки изготовили стеллаж, в котором вся оснастка отсортирована и промаркирована.

— В механозаготовительном производстве мы внедрили анализ общей эффективности оборудования, с помощью которого сначала выясняются, а затем оперативно устраняются причины простоев в целях выполнения плановых показателей выпуска продукции, — сказал участник рабочей группы по оптимизации продуктового потока, заместитель начальника МЗП по техническим вопросам Александр Сивохин.

Помимо этого, на предприятии организовали конкурс на лучшее рабочее место в цехе по системе 5С, а еще — провели анализ коренных причин дефектов и внедрили контрольный чек-лист. Теперь при получении задания от мастера оператору необходимо сверить техпроцесс с чертежом. В случае обнаружения какой-либо проблемы, он должен сообщить об этом технологу.

На рабочих местах в МЗП разработали планы выпуска деталей с привязкой к конкретному станку, внедрили почасовой производственный анализ и анализ эффективности оборудования. А еще, стандарты рабочего места оператора-наладчика токарного станка с ЧПУ и его внешнего вида, создали график перемещения материалов.

Кроме того, на фрезерных станках с ЧПУ внедрили инструмент SМЕD, который позволил разделить операции на внешние и внутренние, тем самым время на переналадку сократилось на 20-30%.

В настоящее время на предприятии сформирован проектный офис, который будет обучать сотрудников методикам бережливого производства, планировать мероприятия по реализации проектов и следить за их реализацией.

Награждение отличившихся сотрудников

Какие результаты достигнуты

За полгода участия в нацпроекте АО «ТЗ «Ревтруд» в пилотном продуктовом потоке на 22% сократилось время протекания процесса производства. Незавершенное производство сократилось на 40%, а выработка на человека в месяц увеличилась на 10,8%.

Внедрение метода «быстрая переналадка» позволила сократить время переналадки станков лазерной гравировки на 30 %. В дальнейшем за оставшиеся 2,5 года участия в программе на предприятии должны растиражировать примененные подходы на другие продуктовые потоки и обеспечивающие процессы.

— Это один из важных нацпроектов, благодаря которому мы сможем определять узкие места на заводе, снижать себестоимость, уменьшать потери и конкурировать с крупными предприятиями,— сказал директор завода «Ревтруд» Игорь Савков.

Сами сотрудники уже успели оценить те положительные изменения, которые произошли на заводе. Сюда относятся внедрение системы предложений по улучшениям, подход к решению проблем, регулярное информирование, улучшение рабочих мест и условий труда.

С успешной работой в нацпроекте коллектив завода поздравил руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Озаренко. Вместе с и.о. начальника управления экономической политики администрации Тамбовской области Ириной Пустовит он вручил наиболее отличившимся сотрудникам подарки и благодарственные грамоты.

— АО «ТЗ «Ревтруд» всегда был одним из лидеров в своей отрасли. Здесь работают люди, которые умеют решать трудные и самые амбициозные задачи. Наша рабочая группа как раз такой и являлась. Я хочу выразить благодарность коллективу предприятия от себя лично и от лица Регионального центра компетенций сотрудникам и директору завода, который активно помогал в реализации нацпроекта. Желаю команде проекта не останавливаться на достигнутом и вовлекать в процесс как можно больше сотрудников, — сказал Александр Озаренко – руководитель проекта РЦК Тамбовской области.

Ксения АЛЕКСАНДРОВИЧ