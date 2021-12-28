В Воронежской области идет планомерное обновление парка машин скорой помощи

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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов вместе с депутатом Госдумы от Воронежской области, замруководителя фракции «Единая Россия» Евгением Ревенко принял участие в церемонии передачи воронежским медикам ключей от новых карет скорой медицинской помощи.

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Инициатива по обновлению автопарка скорых в регионах была включена партией «Единая Россия» в перечень предложений на имя Президента России при подготовке ежегодного послания Федеральному собранию. В послании глава государства поставил задачу к 2024 году обеспечить регионы России 5 тысячами новых машин скорой помощи.

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Как отметил Владимир Нетёсов, Воронежская область принимает участие во всех целевых федеральных программах, в том числе и в проектах по модернизации здравоохранения. На эти цели средства выделяются и из федерального бюджета, и из регионального.

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- Доступности и качеству медицины в регионе уделяется достаточно пристальное внимание. Фракция «Единая Россия» в Воронежской областной Думе подняла вопрос об обновлении парка автомобилей скорой помощи. Благодаря этому были внесены изменения в бюджет области и на закупку автомобилей скорой помощи в этом году дополнительно выделено 138 млн рублей. Также 250 млн рублей заложено на возведение подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа. В целом — наша задача полностью модернизировать здравоохранение в Воронежской области, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

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Евгений Ревенко сообщил, что Государственная Дума РФ предусмотрела выделение на эти цели из федерального бюджета по 6 миллиардов рублей ежегодно.

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- В текущем 2021 году в Воронежской области обновилось свыше 70 машин скорой — 27 по федеральной программе и 46 в рамках субсидий из областного бюджета. Большинство машин уже вышли на линии и обеспечивают работу медицинских бригад. Это современные автомобили, которые оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи гражданам, в том числе заболевшим COVID-19, — отметил парламентарий.