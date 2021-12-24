Путин: Новый бюджет носит социальную направленность

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Многие из них нашли отражение в народной программе «Единой России».

В общей сложности Владимир Путин дал ответы на 55 вопросов представителей СМИ, пишет nashgorod.ru. Он подчеркнул, что принятый недавно бюджет имеет социальную направленность. В нем были увеличены расходы на развитие системы здравоохранения и социальную политику - даже в период эпидемии коронавируса. Также заложили финансирование множества направлений, которые государство начало в 2020 году.

«Социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей. В этом году расходы составили 3,9 трлн рублей. Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам в сложной ситуации. Делали единоразовые выплаты людям. В этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода. Все было нацелено на то, чтобы поддержать людей напрямую или через бизнес, если он сохранял рабочие места или уровень зарплаты. Кроме прочего, мы повысили МРОТ и прожиточный минимум. Повышаются сразу социальные выплаты, отражается это и на индексации пенсий», - отметил российский лидер.

Многие из действующих в настоящее время мер поддержки были приняты по инициативе ЕР. Созданию комплексной системы мер поддержки семей с детьми отвели отдельный раздел народной программы партии. О необходимости итогового выстраивания всей цепочки по поддержке материнства и детства Владимир Путин напомнил уже не в первый раз.

Был поднят также вопрос расселения ветхих и аварийных зданий. По инициативе партии ЕР в новом бюджете для этого заложили еще 45 млрд рублей.

Отметим, что и волонтерские центры «Единой России» продолжают оказывать поддержку множеству российских жителей, находящихся на самоизоляции, а также врачам, трудящимся в красных зонах. Добровольцы привлечены к автоволонтерству, обеспечению медиков продуктовыми наборами и горячим питанием, развозу лекарственных средств по пациентам. В этой работе задействовано больше 80 тысяч человек, указывается на сайте ER.ru.

В числе самых важных направлений по преодолению последствий пандемии Путин считает постковидную реабилитацию, диспансеризацию перенесших заболевание граждан. Оказывать содействие исполнению программы медицинской реабилитации он ранее поручил «Единой России» – финансирование программы партия обеспечила в бюджете.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»