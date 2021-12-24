«Тамбовэнерго» повышает надежность электроснабжения потребителей в регионе

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В рамках программы опытно-промышленной эксплуатации реклоузеров в зоне ответственности Рассказовского района электрических сетей филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» на воздушной линии 10 кВ подстанции 35 кВ «Ярославская» установлен вакуумный реклоузер. Технические мероприятия выполнены для повышения надежности электроснабжения потребителей и снижения недоотпуска электроэнергии в сетях 10 кВ.

Реклоузер предназначен для применения в воздушных распределительных сетях напряжением до 10 кВ и частотой 50 Гц, в частности, для установки в точках подключения потребителей. Использование в работе энергооборудования данного технического решения позволяет автоматизировать процессы поиска и локализации повреждений на линии, уменьшить затраты на обслуживание электрической сети, оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, повысить технический уровень эксплуатации электрических сетей. Всего в зоне ответственности Тамбовэнерго функционируют 76 реклоузеров.

«Применение реклоузеров в распределительных сетях значительно повышает надёжность электроснабжения потребителей за счет создания управляемых и автоматизированных распределительных сетей нового поколения», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.