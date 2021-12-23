"Единая Россия" озвучила итоги работы волонтерских центров в этом году

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Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак отметил на видеоконференции с волонтерскими центрами регионов, что это позволило закрыть потребность медиков в транспорте. Как сообщает nashgorod.ru, в 2021 году волонтеры передали два миллиона комплектов медикаментов заболевшим, которые находились дома, более десяти миллионов продуктовых наборов и наборов горячего питания для врачей “красных” зон. Всего было обработано более 815 тысяч заявок.

Андрей Турчак обратил внимание на вовлеченность в работу депутатов “Единой России” всех уровней. Он поблагодарил коллег за продуктивную работу и помощь гражданам и озвучил конкретные цифры: 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства, 250 тысяч выездов для передачи комплектов медикаментов, 550 тысяч наборов продуктов и горячего питания для медработников.

Также Турчак рассказал об открытии новых направлений: донорство крови, информирование о вакцинации, помощь социальным службам.

В этом году активисты работали по различным направлениям. Так, “Волонтеры-медики” провели консультации для более 18 млн человек. Председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова пояснила, что добровольцы помогают в медицинских учреждениях, кол-центрах, а также доставляют людям рецептурные препараты.

В ходе видеоконференции было озвучено еще несколько инициатив. Глава объединения “Волонтеры Победы”, депутат Госдумы Ольга Амельченкова выступила с идеей создания награды за добровольческую деятельность в регионах. Она учреждена в ряде регионов, а теперь появится еще в двух - Ленинградской и Костромской областях. Другая инициатива связана с зачетом волонтерских часов в производственную практику студентов.

Как сообщает сайт ER.ru, Андрей Турчак отметил, что волонтерские центры продолжат работать и в предстоящие праздничные дни.

«В этом году помощь волонтеров была не менее востребованной, чем в 2020-м. Но совместными силами со штабом акции «Мы вместе» мы выстроили более эффективную организацию помощи людям. Роль партии и ее активистов в этом процессе — большая. У нас организованы дежурства депутатов-волонтеров в каждом муниципальном образовании Тамбовской области. Всего наш партийный добровольческий актив включает около 200 человек, это люди, которые регулярно занимаются волонтерством.

С начала этого года «Единая Россия» отработала более 900 заявок на оказание различной помощи тамбовчанам. Кроме того, нам удалось закрыть потребность лечебных учреждений автоволонтерами: только в Тамбове, например, для помощи медикам на постоянной основе было выделено порядка 10 машин с водителями, а при необходимости на автодежурство депутаты выходят лично.

Завершить этот год мы планируем праздничными акциями для медиков, работающих в «красной» зоне», - рассказал руководитель волонтерского центра «Единой России» в Тамбовской области, руководитель регионального исполкома партии Антон Филатов.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»