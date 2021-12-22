ЕР подвела итоги сессии в новом созыве Госдумы и обозначила планы на весеннюю сессию

.

Новый бюджет уже назвали социальным. В него заложили средства на поддержку лиц с ограниченными физическими возможностями, семей с детьми и других категорий. Кроме этого, в бюджет внесены статьи, регламентирующие выделение денег на строительство и капремонт школ, модернизацию первичной ступени здравоохранения, обеспечение школ и медучреждений транспортом и другие, пишет nashgorod.ru.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, социальные расходы в новом бюджете увеличены на 107,5 млрд рублей. Примерно 46 млрд по данным статьям реализуют уже в 2022 году.

Рассказал Турчак и о выполнении поручений президента, одно из них – освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры.

Помимо этого, был принят (во втором чтении) выдвинутый ЕР проект закона о защите социальных выплат от списания за долги. Выплаты, полученные малоимущими и другими слабозащищенными категориями граждан, нельзя будет списать даже в рамках исполнительного производства.

Также прорабатывается тема ужесточения ответственности для алиментщиков, уклоняющихся от выплат. Наконец, нельзя забывать о поручении Путина, связанном с повышением МРОТ.

Помимо социальных, прорабатывались и экономические вопросы. Так, единороссы предложили продлить на следующий год мораторий на проверки малого бизнеса. Уже весной Госдума примет закон о снижении админнагрузки на МСП.

В эту же сессию планируется принять законопроект, подразумевающий бесплатное нахождение в стационарах родителей при госпитализации детей-инвалидов. Наконец, единороссы проголосовали за защиту прав детей, получающих пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в вузы.

Как сообщает официальный портал “Единой России”, партия много внимания уделяет вопросам медицины и образования. В планах - дополнительные льготы для медработников, возрождение школьной медицины и дальнейшая работа над прозрачной системой лечения орфанных заболеваний.

В образовательной сфере “Единая Россия” намерена контролировать программу капитального ремонта школ, снижение бюрократической нагрузки на учителей и другие важные вопросы.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»