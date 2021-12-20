Липецкие коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности

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По сообщению синоптиков, за выходные в Липецке установился снежный покров от трёх до семи сантиметров, выпало от 3,2 до 5,1 миллиметров осадков, в ближайшие дни в областном центре ждут аномально-холодную погоду со среднесуточными температурами 12-16 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Похолодание будет сопровождаться небольшими осадками.

Сотрудники муниципального управления благоустройства работают в режиме повышенной готовности. Посыпку противогололёдными материалами начали вчера с 5 часов утра. В первую очередь обработали спуски, подъёмы, мосты, кольцевые развязки, остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам. Для этого задействовали 50 единиц спецтехники.

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Вместе с тем за выходные убрали свыше 650 кубометров снега. На этих работах было задействовано 25 единиц спецтехники как муниципальной, так и наёмной. Работы продолжаются.

- Снежные зимы для средней полосы России – это нормально. Поэтому так называемая аномальная погода не пугает наши профильные службы, готовые расчистить дороги и устранить последствия снегопадов и морозов, если это будет необходимо», - сказал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

За выходные израсходовали около 770 тонн пескосоляной смеси и почти 130 тонн технической соли. Поскольку снегопад не прекращался весь вчерашний день, на посыпку выходили трижды. Удалось обработать все магистрали и пешеходные зоны. Сегодня добавили работы на внутриквартальных и местных проездах. Для этого привлекли 90 мало- и крупногабаритных машин.

Напомним, с замечаниями и предложениями по уборке городских улиц липчане могут обращаться в Инстаграм - аккаунт управления благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации г. Липецка.