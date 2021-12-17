В Тамбовэнерго обновился автопарк

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В распоряжение предприятия поступили двенадцать бригадных машин марки «Соболь». Вся новая автотехника была направлена в районы электрических сетей филиала Тамбовэнерго. В настоящее время парк предприятия насчитывает 577 единиц авто- и спецтехники.

Новая техника позволит повысить оперативность проведения диагностики энергооборудования, сократить время на выявление и ликвидацию технологических нарушений, а также обеспечит доставку персонала к месту производства работ – отдаленным участкам линий электропередачи и подстанциям. Также немаловажное значение приобретает создание комфортных условий для работы бригад электромонтеров. Энергетики готовы всегда, в любых погодных условиях, ликвидировать аварийные ситуации и нести свет в дома людей.

«Модернизация автопарка – значимое направление нашей деятельности. Наличие у предприятия современной надежной техники является важным условием для выполнения плановых и оперативных заданий, что в итоге способствует обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Андрей Голов.