ЕР: В родительском форуме приняли участие около тысячи родителей

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В дискуссии участвовали родители из разных регионов.

Министр просвещения Сергей Кравцов дал комментарий, что капитальный ремонт учебных заведений начнется по всей стране со следующего года. Он отметил, что планируется организовать капремонт как минимум в 3000 учреждениях. Об этом сообщает источник.

Процесс реализации программы по восстановлению школ будет контролироваться депутатами от ЕР и сенаторами. Перечень ответственных передадут в Минпросвещения, сообщила Алена Аршинова.

Она заявила, что депутаты будут находиться на связи. Региональные органы и координаторы проекта “Новая школа” проведут анализ процесса работ. При наличии возможности за объектами будет организовано дистанционное наблюдение.

Глава Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что ответственными за подачу заявок на участие в программе должны быть чиновники. Она отметила, что Минпросвещения попросили внимательно проанализировать заявочную кампанию в регионах.

Согласно информации с сайта ER.RU, поступило предложение по разработке реестра образовательных учреждений, где подходит к концу срок обслуживания по гарантии, чтобы получить ответ от подрядчиков. К другим идеям относят привлечение родительских комитетов к разработке заявлений до реализации ремонтных работ.

“В нашем регионе достаточно много школ, которые нуждаются в обновлении. Поэтому ремонт учреждений образования – одна из важнейших задач в 2022 году.

Планируется, что будет отремонтировано 12 школ в Мичуринском, Первомайском, Пичаевском, Рассказовском, Гавриловском, Моршанском, Мордовском, Инжавинском и Ржаксинском районах, в городе Уварово. Еще в двух школах в Мичуринске и в Моршанском районе работы начнутся в следующем году, но перейдут на 2023 год – и в этом же году пройдет ремонт еще в 9 школах.

Представители «Единой России» будут контролировать процесс, привлекая родительскую общественность. Объем работ большой, и уверена, все органы власти подойдут к нему ответственно. От этого зависит, в каких условиях будут учиться дети, – конечно, они должны быть комфортными и современными”, - сообщила член комитета по науке, образованию и культуре Тамбовской областной думы Светлана Коростелева.