Партия ЕР определила меры поддержки семей с детьми

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По информации nashgorod.ru, все меры поддержки оказались отраженными в народной программе. Одно из направлений этой программы заключается в укреплении престижа и статуса института семьи.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что в РФ находится исторически максимальное за последние 10 лет количество детей (более 30 миллионов несовершеннолетних). Но тем не менее, по ее словам, коэффициент рождаемости в России падает. При этом она озвучила цель, которую ранее определил Владимир Путин. Напомним, что она заключается в разработке формулы демографического роста.

Кузнецова считает, что в России в первую очередь необходимо закрепить статус многодетной семьи. Политик уточнила, что на данном этапе не каждый регион страны оказывает меры поддержки многодетным семьям.

Также глава комиссии упомянула, что “Единая Россия” поддержала и инициировала законы о введении бесплатного питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Также они добились того, чтобы гражданину выплачивали больничный в размере 100% среднего заработка (эта инициатива предусмотрена для родителей детей до 7 лет).

Кроме того планируется сформировать программу, позволяющую определять профессиональные потребности женщин с детьми, а также создание профильных образовательных программ для детей после 9 класса.

В конце заседания Анна Кузнецова заявила, что комиссия выявит, насколько востребованы и доступны уже действующие в стране меры поддержки семей с детьми. Специально для этого планируют создать две дополнительные структуры. В частности, глава комиссии отметила, что это будет ревизионная группа. И наблюдательный совет.

Как сообщает сайт ER.ru, Анна Кузнецова стала главой Комиссии генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи.

“Одной из самых важных инициатив, которую транслировал Президент России Владимир Путин, стало освобождение семей с двумя и более детьми от налогообложения с продажи жилой недвижимости. «Единая Россия» проработала и поддержала это решение. Партия предлагает создать сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, в которых будет оказываться необходимая помощь семьям.

Так, в Тамбовской области в Закон «Об организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Тамбовской области» внесены дополнения. Согласно им одинокие матери имеют право на получение бесплатной правовой помощи, а в конце ноября текущего года, право на получение такой помощи появилось и у одиноких отцов благодаря предложениям фракции «Единая Россия» в областном заксобрании.

В Тамбовской области молодым мамам, родившим первенца до 25 лет, выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. Это именно областная стимулирующая выплата, которую поддержала «Единая Россия», - заявляет заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Тамбовской областной думы Ирина Тен.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»