«Высота» снова на высоте

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Финалисты уже известны, победители объявлены, а гала-концерт — это творческий праздник для участников и зрителей, что собрались вместе получить настоящее вдохновение и немного счастья, которым и является настоящая музыка в исполнении настоящих талантов. А они у нас не переводятся, зажигая своим неиссякаемым драйвом!

Уже второй год энтузиасты холдинга «Прохоров Медиа» проводят этот конкурс, дающий надежду вокалистам Тамбовщины и не только показать себя во всей красе и в конкурентной борьбе занять свое место на музыкальном олимпе региона, а в будущем, возможно и всей страны.

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Так уж вышло, что конкурс уже второй год проходит в условиях пресловутой пандемии со всеми ее ограничениями. Но как считает вдохновитель этого соревнования продюсер Сергей Прохоров, это не остановит творческого процесса:

-Искусство и особенно музыка — это вечное движение. И для артиста очень важно не останавливаться на этом пути, не упустить миг вдохновения. Наша команда при поддержке Фонда президентских грантов несмотря на все ограничения решили дать ребятам этот шанс, и тот отклик, который получил конкурс, убедил нас в правильности такого выбора.

В этом году количество участников превысило сотню желающих. Компетентному жюри во главе с заслуженной артисткой России Мариной Овсепян пришлось нелегко, но зато организаторы конкурса радикально решили проблему предвзятости — прослушивание фонограмм претендентов было анонимным. А значит все решали талант, мастерство и профессионализм в трех заветных номинациях — песня па русском язык, на иностранном и авторская песня. Как ни удивительно, но все ступеньки этого равноценного пьедестала почета заняли представительницы прекрасной половины Юлия Астафьева, Дарья Друцкая и Виктория Сысоева, которые теперь получили возможность двухнедельной ротации от радиостанции Global FМ.

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Ну, а зрители гала-концерта услышали и увидели восемнадцать номеров музыкального калейдоскопа в режиме нон-стоп. И здесь организаторы шоу исходили исключительно из качества исполнения и зрелищности номеров, что позволило создать из очень разных по стилистике песен целостное музыкальное полотно. Герои вечера появлялись в кульминационной точке сцены, как из зазеркалья кадрами живого кино, меняя настроение и атмосферу происходящего, но сохраняя стильность представления. То есть это был не просто концерт, а единое действо, раскрашенное мистическими всполохами света оттенков глубокого багрянца и воздушного ультрамарина.

Исполнители выбрали для своего звездного часа совсем не простые произведения знаменитых авторов как зарубежной, так и отечественной музыки от айрон-би и соул до джаза и фолка. Но поклонники просто не могли не заметить, как по сравнению с прошлогодним финальным шоу вырос профессиональный уровень участников, каждый из которых вполне мог бы бросить смелый вызов звездам всероссийских телепроектов. Хотя, конечно, одного голоса здесь мало, нужна подача, стильность и яркая индивидуальность, делающие из хорошего певца, которых много, настоящую звезду, что встречаются совсем нечасто.

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- Мы рассматриваем радиоконкурс «Высота — 2021», как очередной этап в его развитии. Это живой конкурс, и практика его проведения подсказывает новые решения и новые номинации, считает Сергей Прохоров, - Понятно, что артист со своим авторским неповторимым репертуаром имеет реальный шанс стать заметным явлением на сцене в шоу-бизнесе. И мы хотим этому направлению уделить больше внимания. Но успех здесь возможен при одном условии — и материал, и исполнение, и подача должны быть на самом высшем уровне. И очевидно, придется расширять диапазон номинаций. Возможно, здесь будет место и для рокеров — почему нет? И наконец, мы планируем устроить детскую «Высоту». Ведь, чем раньше мы откроем талант, тем лучше перспективы творческого роста, а талантливых ребят у нас немало. Так что «Высота» продолжит развитие!

А главное, что у зрителей после такого праздника музыки и света прибавляется света в душе и появляется надежда, что все у нас получится. Ну, не зря же великие «Queen» оставили нам свой девиз, что «Шоу должно продолжаться!». Шоу, в смысле жизнь.

Константин СМИРНОВ

Фото Павла Васильева

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