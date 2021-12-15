Порадуйте себя в Новый год: Сбер предлагает праздничные скидки

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В преддверии Нового года Сбер традиционно утраивает предновогодние распродажи и предлагает клиентам приобрести продукты банка и экосистемы на особо выгодных условиях. Акция призвана позаботиться о клиентах, помочь им подготовиться к празднику и приобрести подарки для себя и близких на наиболее выгодных условиях.

На праздничном лендинге представлены как продукты банка, так и экосистемы. Например, клиенты смогут порадовать близких желанными подарками на СберМегаМаркете, купить продукты к новогоднему столу на СберМаркете, а создать праздничное настроение поможет мультимедийный сервис Okko.

СберВклад Прайм

Доходность до 8% — при размещении средств на один год и наличии годовой подписки СберПрайм+.

Потребительский кредит

Ставка от 5,9% — при оформлении кредита до 31 января включительно в первые три месяца пользования кредитом для обладателей годовой подписки СберПрайм+ (для остальных клиентов льготная ставка распространяется на первый месяц).

Дебетовая и Молодежная СберКарта

Клиентам, которые с 13 по 29 декабря включительно оформят онлайн (на сайте, в Мобильном приложении или его веб-версии) свою первую Дебетовую, Молодежную, Цифровую СберКарту или СберКарту для пособий и пенсий и оплатят ею товаров на 300 рублей и более, будет направлен промокод на 500 рублей на покупки в СберМаркете (им можно оплатить до 35% от суммы покупки).

Кредитная СберКарта

Для клиентов, оформивших Кредитную СберКарту с 1 по 31 декабря включительно, отменяется комиссия на снятие наличных в первые 15 календарных дней после подписания договора (далее — комиссия 3% от суммы, но не менее 390 рублей). Также за оформление Кредитной СберКарты в этот период клиентов ожидает промокод на 1000 рублей на покупки в СберМаркете.

СберПрайм

Подписка на 6 месяцев за 299 рублей — до 9 января 2022 года включительно (для клиентов без действующей подписки, далее подписка будет продлеваться на 6 месяцев за обычную стоимость).

СберПрайм включает в себя максимально выгодные предложения: банковская карта, с повышенным начислением бонусов от СберСпасибо, мультимедийный сервис Okko с возможностью просмотра более 80 000 фильмов, СберЗвук с доступом к 50 млн треков бесплатно и без рекламы, скидки на такси в сервисе Ситимобил и многие другие. А также повышенная процентная ставка по вкладу и специальные условия по кредитам. Средняя экономия для клиентов составляет от 3000 до 5000 в месяц.

СберСтрахование

Скидка 25% на страховые продукты: «Защита дома», «Защита от травм», «Страхование путешественников», «Сбереги финансы», «Питомец под защитой», «Фарм страхование», «Забота о здоровье», «Сбереги себя», «Защита от клеща», «Защита любимых вещей».

СберИнвестиции

Кешбэк за первые инвестиции. Все, кто купит в приложении СберБанк Онлайн до 20 декабря паи открытых ПИФов, получат кешбэк на сумму до 3 тысяч рублей в виде паев. Условие – на момент покупки у вас не должно быть паев открытых ПИФов Сбер Управление Активами.

Повышенная ставка доходности по ИСЖ. Клиенты «СберСтрахование жизни» до 31 декабря 2021 года могут оформить договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «СберКупон. Инвестиции в жизнь» в СберБанк Онлайн с увеличенной ставкой. Для 5-летних полисов повышенная ставка составит 14% (вместо 11,5%) годовых, для 7-летних — 14,5% (вместо 11,6%) годовых. Для оформления в СберБанк Онлайн доступна стратегия «Оптимальный выбор».

СберЗдоровье

В рамках новогоднего предложения предоставит месяц бесплатных и безлимитных онлайн-консультаций с дежурными терапевтом и педиатром, а также врачами 12 узких специальностей. Для участия в акции нужно активировать предложение по ссылке и перейти в приложение СберЗдоровья.

При возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, у клиентов также будет возможность обращаться за помощью к медицинскому советнику - это специалист, который сопровождает клиента до полного выздоровления и может найти необходимого врача, записать на прием (в том числе по квоте), найти необходимый препарат и так далее.

После месяца бесплатного использования клиенты смогут получить доступ к предложению на год — стоимость составит 3500 рублей.

СберМегаМаркет

Скидки до 50% действуют на ассортимент из специальных праздничных подборок. Низкие цены представлены на различные новогодние подарки, украшения, сувениры, продукты для новогоднего стола и др.

СберМаркет

1 000 бонусов от СберСпасибо за первый заказ. 200 бонусов от СберСпасибо на повторный заказ. Акция действует при оплате картой Сбер. Минимальная сумма заказа 400 рублей.

SberDevices

SberPortal за 24 990 рублей + 3 месяца подписок «Смотрёшка Bronze» и СберПрайм + 1 месяц SberPlay за 1 рубль каждая.

SberBox Top за 12 990 рублей + 3 месяца подписок «Смотрёшка Bronze» и СберПрайм + 1 месяц SberPlay за 1 рубль каждая.

SberBox за 2490 рублей + 3 месяца подписок «Смотрёшка Bronze» и СберПрайм + 1 месяц SberPlay за 1 рубль каждая.

25% скидка на все устройства умного дома.

SberBox в подарок — при покупке 6 месяцев SberPlay.

СберАвтоподписка

Выбирайте любой новый автомобиль и получите скидку 10% на первый арендный платеж по промо-коду: PODPISKA2022.

Успейте подать заявку до 31 декабря 2021 года.

Okko

Подписка «Оптимум» на 30 дней за 1 рубль, а затем — скидка 50% на целый год (199 рублей в месяц вместо 399 рублей). Для тех, у кого есть подписка СберПрайм/СберПрайм+, — спецподборка топовых новинок и бестселлеров за 1 рубль каждый. Предложение действительно до 9 января 2022 года.

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