ЕР выступила за доработку законопроекта о QR-кодах с учетом мнения регионов

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Законопроект уже направлен в регионы, где его разбирали эксперты и общественность. Полученные в ходе обсуждения были представлены вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению единороссов, необходимо учесть права тех, кто бессимптомно перенес коронавирусную инфекцию. У таких граждан будет возможность получить медицинские сертификаты при наличии антител, пишет nashgorod.ru.

Голикова рассказала, что всем, у кого после 1 января были положительные ПЦР-тесты, будет предложено пройти тестирование на антитела.

“Мы не будем мерить антитела по количеству, а будем получать только результат “да” или “нет”. Соотносить данные с данными базы положительных тестов и при совпадении выдавать документ со сроком действия на год”, – заявила вице-премьер.

Если же человеку не был поставлен диагноз COVID-19 и он не сдавал анализ, но считает, что у него есть антитела, то ему также будет предложено пройти тест на наличие антител. Данные будут внесены на “Госуслуги” и в базу Минздрава, после чего будет выдан сертификат на 6 месяцев.

Помимо этого в ЕР предложили четко сформулировать причины, позволяющие получить медотвод от противоковидной прививки. Голикова сообщила, что этот список будет готов уже в декабре. Затем его доведут до всех медучреждений.

“Единая Россия” выступает и за дополнительную защиту граждан при проведении массовых мероприятий. Предлагается проведение ПЦР-тестов для получивших медотвод от прививки.

Также шестимесячный сертификат получат и те, кто привился зарубежными вакцинами, если тест выявит у них необходимые антитела. В настоящее время, по словам Голиковой, идут переговоры о взаимном признании сертификатов с рядом государств.

По информации официального партийного сайта ER.ru, глава фракции “Единая Россия” в Госдуме Владимир Васильев отметил, что законопроект о QR-кодах нуждается в серьезной доработке. Если она будет произведена, то единороссы проголосуют за.

Также он отметил, что проект закона о применении QR-кодов в транспортной сфере рассматриваться не будет. В ближайшее время совет Думы примет это решение.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Единая Россия»