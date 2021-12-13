На SberDesign Conf представили лучшие дизайнерские практики мира

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Состоялась первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf. В ходе уникального мультидисциплинарного мероприятия в 15 сессиях специалисты и руководители международного уровня из России и других стран поделились своей экспертизой и конкретными кейсами, обсудили современные тренды развития дизайна в различных индустриях и то влияние, которое дизайн — как цифровых, так и аналоговых продуктов — оказывает на все аспекты нашей жизни.

Сессии конференции за первые сутки посмотрели более 200 тыс. раз, также удалось собрать сообщество из более чем 25 тыс. единомышленников, которые проявили интерес и зарегистрировались. Все видеоматериалы конференции бесплатно доступны на сайте SberDesign Conf.

В фокусе внимания экспертов находились такие креативные области, как коммуникационный, промышленный и продуктовый дизайн, пользовательские интерфейсы, архитектура, мода, музыка, кино, дизайн шрифтов и виртуальной реальности, дизайн-системы, менеджмент творческих коллективов и история дизайна.

SberDesign Conf открылась панельной сессией «Дизайн всего». Её участниками стали: Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп», и другие. Модерировал дискуссию старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Как подчеркнул Владислав Крейнин, ещё недавно мы воспринимали дизайн как отдельную узкую дисциплину: он был связан либо с красивой картинкой, либо с конкретной вещью, и мало кто задумывался о реальных людях, которые за этим стоят. Со временем понятие «дизайн» стало расширяться, превратилось в целую индустрию и проникло во все сферы жизни. И теперь дизайн лежит за пределами чертёжного листа или окна графического редактора, так что дизайнер больше не может оставаться узкопрофильным специалистом.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк:

«Самое интересное — это взгляд на дизайн со всех сторон, обзор в 360 градусов. Наша конференция — это возможность узнать, каким бывает дизайн в музыке, кино, моде и других индустриях, какие тренды существуют на рынке, что такое дизайн-системы и как их создавать. Смысл нашего мероприятия я вижу в следующем: если ты силён в одной дизайн-дисциплине, то сможешь увидеть всю междисциплинарность и широту дизайна в различных сферах — и это продвинет тебя в профессиональном развитии. Мы хотим, чтобы контент, который мы создали с участием ведущих дизайнеров России и мира и который мы сделали общедоступным, помогал специалистам становиться лучшей версией себя, а нашей стране в целом — выходить на лидирующие позиции в дизайне».

Давид Рафаловский в своём выступлении подчеркнул, что при разработке продуктов и решений важно концентрироваться не только на технологических аспектах, но и на эмоциональной составляющей для пользователя.

Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент:

«Сегодня во всём мире восприятие людей направлено не столько на технологии, которые используются в каком-то продукте, сколько на сам продукт. Хуже всего создать супертехнологичное и очень сложное решение, но не получить от конечного потребителя тех эмоций, на которые рассчитываешь. В большинстве случаев это происходит, когда создатели забывают об элегантности решения, которое является "эмоциональным клеем", связывающим бренд, продукт и клиента».

Как отметили многие участники SberDesign Conf, сегодня неотъемлемой частью дизайна становится ESG-повестка: люди хотят, чтобы продукт или сервис не только наилучшим образом решал их задачи и был интуитивно понятен в использовании, но и не наносил вреда окружающей среде, мог быть переработан (если речь о товаре), имел минимальный или нулевой углеродный след.

Росс Лавгроув высказал мнение о том, что современный дизайн находится на том этапе развития, когда происходит переход к природе. Он более экологичен и минималистичен. Человечество сокращает количество используемых в дизайне материалов, но при этом увеличивает комфорт — это стало возможным благодаря новым технологиям. И потому возникла необходимость переформулировать саму концепцию дизайна, сформулировать её с научной точки зрения, чтобы использовать дизайн во всех аспектах нашей жизни.

Росс Лавгроув, художник, промышленный дизайнер:

«Сейчас на дизайн колоссальное влияние оказывает цифровой мир. Но я люблю, когда органический аспект жизни сохраняется. И мы должны понимать, что будет много новых идей, однако органичная база неизменна. Цифровизация вдохновляет, но мы думаем о том, чего ожидать от будущего, также благодаря режиссёрам, которые создают вдохновляющий дизайн».

Ещё один заметный тренд — движение к метавселенным, которые скоро позволят людям вести активную жизнь в виртуальном мире посредством аватаров, которые будут ассоциироваться с реальными людьми. Уже сейчас набирает обороты покупка виртуальных товаров (одежды, аксессуаров, транспортных средств и так далее) для цифровых аватаров, например в гейминге. Основное препятствие для более интенсивного перехода к метавселенным — это недостаточный уровень развития решений в сфере виртуальной реальности, а также их высокая цена. Однако, учитывая экспоненциальный ход технологического прогресса, есть все основания полагать, что этот барьер будет снят в ближайшие несколько лет. В частности, эксперты SberDesign Conf уже спрогнозировали резкое падение популярности плоской картинки в пользу 3D- и VR-трансляций.

Клим Шипенко отметил, что в англоязычном мире дизайн существовал уже давно, а в России словом «дизайнер» вплоть до недавнего времени называли только тех, кто работал в сфере моды. В кино, подчеркнул режиссёр, дизайн имеет огромное значение, ведь двухчасовое погружение в метавселенную фильма обеспечивает только тщательная работа над его визуальной составляющей, которая включает точный подбор цветов и каждого попадаемого в кадр предмета.

Клим Шипенко, режиссёр:

«Дизайн в кино как широкая составляющая — это основной инструмент, которым я пользуюсь с самого начала карьеры. Я каждый день принимаю решения и микрорешения в сфере дизайна — и в итоге создаю общую картину».