Найдется работа для молодежи

Максим Егоров: «Будем вместе делать регион комфортнее для проживания»

Молодежь — это будущее региона. У них идеи, талант, желание работать. Если молодые люди не находят применения своим знаниям и умениям на малой родине, они уезжают. К сожалению, в последнее время в Тамбовской области наблюдается большой отток молодежи. Как следствие, сокращается численность населения.

С первых дней работы во главе региона Максим Егоров заявил, что отток молодежи нужно остановить. Он посетил ведущие вузы Тамбовской области, встретился с молодыми учеными, а накануне провел региональный форум молодежи. Лейтмотив этих действий один: задействовать все ресурсы для повышения привлекательности жизни молодых людей на Тамбовщине.

Есть идеи!

Местом проведения регионального форума добровольцев «Мы вместе» стал Мичуринск. Развивающийся, студенческий город, где для молодых людей создан мощный трамплин для карьеры в науке, сельском хозяйстве, ветеринарии.

В форуме приняли участие более ста человек — студенты, руководители органов власти и муниципальных образований. Вместе с ними временно исполняющий обязанности главы администрации области Максим Егоров генерировал идеи о том, как остановить отток молодежи из региона.

— Тамбовщина — регион возможностей и большого потенциала. Экологического, культурного, человеческого. Определили алгоритмы, что нужно сделать, чтобы молодежь хотела здесь жить и работать. Уверен, по результатам форума реализуем самые интересные инициативы и яркие идеи, — прокомментировал Максим Егоров.

Работа форума проходила по разным направлениям: экология, социальная поддержка, образование, медиа, культура, городская среда. Направление определяло тему проекта.

Идеи участников регионального форума будут доработаны и учтены при реализации молодежной политики в Тамбовской области.

Некоторые идеи уже получили поддержку. Например, проект в сфере культуры «ArtCamp», который придумали ребята. Они предложили организовать форум, который станет единой творческой площадкой в регионе и объединит молодежь и работников культуры. Совместно они смогут внедрить новые формы и методы работы культурных организаций для привлечения в сферу молодежи. Молодые кадры будут трудоустроены и займутся развитием туризма на Тамбовщине. Новые объекты, маршруты, события сделают область еще более узнаваемой и популярной. Планируется, что форум пройдет уже в 2022 году.

Все проекты команд будут доработаны и учтены при реализации молодежной политики в Тамбовской области.

— Будем вместе делать регион комфортнее для проживания, — сказал Максим Егоров.

Шаги — реальные

За два месяца, что регионом руководит Максим Егоров, сделано уже несколько реальных шагов для создания надежной платформы для молодежи. Максим Егоров предложил молодым ученым региона разработать предложения для стратегии развития Тамбовской области. С министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым он обсудил перспективы развития высшего образования на Тамбовщине, в том числе контрольные цифры приема в вузы.

Управление сельского хозяйства региона и Тамбовский государственный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. В сельскохозяйственную отрасль будут внедряться передовые информационные технологии и наукоемкие разработки. Кроме того, в Тамбовской области будет создана система правового консалтинга сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Во всех этих проектах ключевая роль отводится молодежи. А значит, найдется для молодых людей работа, они будут востребованы на родной земле.

Татьяна Юрьева

Фото предоставлены управлением информационной политики администрации области