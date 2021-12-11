Тамбовчанин пришел на экзамен в ГИБДД со «шпионским» оборудованием

Больше половины экзаменующихся успешно сдают теорию с первого раза Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Тамбовчанин попытался обманом пройти теоретическое испытание для получения прав на вождение. Как рассказали в пресс-службе областного УГИБДД, молодой человек пришёл в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД УМВД России по Тамбовской области 8 декабря. Устроившись за компьютер, на котором проходит тестирование кандидатов в водители, мужчина приступил к сдаче экзамена, но что-то в его поведении насторожило проводивших испытание полицейских: мужчина нервничал, совершал какие-то лишние движения и этим привлек к себе внимание экзаменаторов. Молодого человека отстранили от испытания и опросили. Полицейским он признался, что пришёл сдавать теорию со специальной аппаратурой, потому что сомневался в своих знаниях. При этом кандидат в водители знал, что нарушает правила, но решил рискнуть.

- Перед началом проведения принятия теоретической части полицейские предупреждают всех экзаменующихся о запрете использовать во время тестирования какие-либо технические средства, в том числе мобильные телефоны, а также шпаргалки и любую литературу, - говорят в пресс-службе областного УГИБДД. – Такая же информация размещена на специальном стенде, который расположен перед входом в класс, где проходят испытания. Само помещение для экзамена, кстати, оборудовано аудио и видеосистемами, которые записывают всё происходящее во время сдачи теории.

Попавшийся со «шпионской» техникой тамбовчанин о запретах знал, но рассчитывал, что его хитрость не раскроют. Нарушение правил при проведении экзамена обошлось ему только отстранением. А использование специальной техники грозит уголовным наказанием.

В Госавтоинспекции рассказали, что сейчас в отношении мужчины проводится проверка. Выясняется где тамбовчанин взял обнаруженную при нём технику, кто ещё помогал ему сдать экзамен. По результатам этой проверки, как говорят в Госавтоинспекции, мужчине может грозить ответственность за незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Это статья 138.1 УК РФ. Наказание по ней – штраф до 200 тысяч рублей, а самое большее – до четырёх лет колонии.

В Тамбовской области приговор по этой достаточно редкой статье выносили осенью 2018 года. Под суд тогда пошёл 23-летний мужчина, которого обвинили в приобретении техники, предназначенной для негласного получения информации. Выяснилось, что молодой предприниматель, который занимался ремонтом компьютеров и обслуживанием систем видеонаблюдения в столице, в 2013 году приобрёл два датчика движения, в которые были вмонтированы скрытые видеокамеры. Такую технику по закону могут использовать для своей работы только сотрудники правоохранительных органов. Купленные в Москве камеры тамбовчанин начал предлагать своим клиентам, но людям такие устройства не требовались, и их никто не купил. Спустя несколько лет после приобретения камер, отчаявшись реализовать устройства слежения, мужчина разместил объявление об их продаже на сайте «Авито» и вскоре на него вышел покупатель, который согласился заплатить за одну камеру тысячу рублей. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, в суде его приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей.

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Теорию с первого раза сдают 65% экзаменующихся

В региональном УГИБДД ведут статистику того, как тамбовчане справляются с экзаменами – как теоретическими, так и практическими. Такая раскладка есть по каждой автошколе, информацию можно найти на официальном сайте регионального УГИБДД. Согласны официальным данным, в третьем квартале 2021 года (с июля по сентябрь) теоретический экзамен сдавали 191 житель региона, успешно прошли испытания и сдали его с первого раза 65%. С практическим экзаменом – вождением в условиях города - с первого раза справляются от 0 до 25% претендентов на права. По статистике в большинстве тамбовских автошкол этот показатель составляет 1%. Отслеживают в Госавтоинспекции и «успехи» начинающих водителей, таковыми считаются автомобилисты со стажем управления машиной до двух лет. За полгода 2021-го (с января по июль) на Тамбовщине произошло 47 аварий с участием неопытных водителей, это почти на 47% больше, чем в том же периоде 2020-го. В таких авариях получили травмы 64 человека (+3) и погибли 2 (+1). Из общего числа ДТП 38 произошли с автомобилистами, которые получали права в наших автошколах и сдавали экзамены в МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области.

Большая часть аварий произошли в Тамбове (25), в аналогичном периоде 2020 года их было всего 15, а рост составил 66,6%. Далее по убыванию следуют Тамбовский район, Котовск, Мичуринский, Ржаксинский, Моршанский, Жердевский, Рассказовский, Мордовский, Мучкапский и Уваровский районы.