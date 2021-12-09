В Тамбове запланировали профицитный бюджет

В течение года параметры бюджета традиционно меняются

На этой неделе в областном центре прошли публичные слушания, на которых горожане обсудили параметры бюджета на ближайшие три года. Впервые за последние годы, его доходы оказались больше расходов, разница составит 76 миллионов рублей.

- Бюджет 2022 года планируется утвердить по доходам в сумме 8, 139 миллионов рублей, а по расходам – более 8, 062 миллионов, говорит заместитель главы администрации Тамбова, председатель комитета финансов Александр Жуков. - Собственные доходы городского бюджета, налоговые и неналоговые, прогнозируются в объеме 3, 200 миллионов рублей. Если сравнивать с ожидаемой оценкой текущего года, рост должен составить порядка 9,5%. Что касается структуры расходов городского бюджета, то они сохранят свою социальную направленность.

Большую часть городского бюджета следующего года составят поступления из областной казны. В 2022 году они составят больше 4,9 миллиарда рублей, в 2023 – 3,5 миллиарда рублей, в 2024 – 3,1 миллиарда рублей.

Для сравнения, принятый в прошлом году бюджет изначально предусматривал доход в 5 миллиардов 636 миллионов рублей, при этом доля собственных доходов и поступлений из области была примерно 50 на 50 – 2,7 миллиарда город планировал «заработать» самостоятельно, а 2,8 – получить из региональной казны как субсидии, субвенции и дотации.

Практически вся расходная часть бюджета распределена по программам. По данным городской администрации, в текущем году в Тамбове реализовывали 21 муниципальную программу, все, кроме одной, касающейся совершенствования транспортного обслуживания чиновников, переходят на следующий год. Общие затраты на выполнение всех запланированных мероприятий по ним составят 7,842 миллиона рублей, или 97,3% от всего бюджета города.

Больше всего денег собираются потратить на развитие образования – 4,8 миллиарда рублей или 61,2% от всех программных денег. 1,2 миллиарда рублей выделяют на развитие транспорта и дорог. Почти полмиллиарда (это 6,2% от всех средств, выделенных на реализацию программ) будет потрачено на городское благоустройство. Ещё почти 400 миллионов рублей направят на обеспечение тамбовчан жильём и качественными коммунальными услугами. 124 (1,6%) миллиона рублей в 2022 году вложат в программу «Формирование современной городской среды». 176 миллионов рублей выделяют на развитие культуры и туризма.

Непрограммных расходов в общей структуре городского бюджета всего 2,7%, или почти 220 миллионов рублей. Это средства на содержание сотрудников Гордумы, контрольно-счётной палаты, главы города, мэрии, городской избирательной комиссии, муниципального учреждения «Автобаза», ещё часть средств отложат в резервный фонд горадминистрации. Снизятся траты на обеспечение горожан мерами социальной поддержки. В 2022 году на эти цели выделяют больше 123 миллионов рублей, против 125 миллионов в текущем году, разница составит 1,5 миллиона рублей.

Предусмотрены в городской казне расходы на обслуживание муниципального долга. В 2022 году на это потратят почти 130 миллионов рублей, в 2023 – 162 миллиона рублей, в 2024 – без малого 177 миллионов рублей.

По итогам обсуждений бюджет города на следующие три года решили поддержать. Теперь документ должны утвердить депутаты Тамбовской городской Думы.