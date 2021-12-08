Игорь Артамонов поднялся на четвертое место в медиарейтинге среди губернаторов ЦФО

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Глава региона Игорь Артамонов занял четвертое место в ноябрьском медиарейтинге губернаторов ЦФО. Его традиционно подготовила компания «Медиалогия». В Липецкой области были отмечены высокие темпы вакцинации от COVID-19. Игорь Артамонов сообщал, что регион с самого начала прививочной кампании активно включился в работу. «Достигнутые показатели – подтверждение того, что были приняты своевременные и правильные решения, к примеру, введение системы QR-кодов. Постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Всё это вместе с большой разъяснительной работой, проводимой среди населения, приближает нас к формированию необходимого коллективного иммунитета», - считает Игорь Артамонов.

Также СМИ сообщали, что администрация Липецкой области заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Игорь Артамонов отметил, что стороны планируют совместно реализовать проекты по развитию городской среды и строительству арендного жилья в Липецке. Кроме того, федеральные и региональные журналисты активно писали о выездном заседании оперштаба Минсельхоза, которое прошло в Липецкой области. Игорь Артамонов озвучил, что в регионе реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей. «Одним из приоритетов в развитии АПК региона с 2014 года является тепличное овощеводство. За это время валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз. Наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству овощей закрытого грунта», – сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, глава региона выступил с инициативой увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы региона. Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6% с 1 января 2022 года, что приведёт к росту на соответствующий процент их заработной платы. Обсуждаемыми темами в СМИ также стали новости о том, что регион получил «Золотой каток» за реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» и выделении региону дополнительно 3,4 млрд рублей на медицину.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 70 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. В ноябре 2021 года в Центральном федеральном округе лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев и глава Тверской области Игорь Руденя.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.