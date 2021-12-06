«Единая Россия» определила задачи на пять лет и обновила кадровый состав

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Участники мероприятия составили планы по реализации народной программы. Победили на выборах в нижнюю палату парламента единоросс» именно с ней. Помимо этого, в партии обновился управляющий состав.

По словам президента Российской Федерации Владимира Путина, партии удалось добиться успеха в ходе выборов не за громкие лозунги, а за отношение к гражданам. Единороссы предложили соотечественникам конструктивную, объединяющую и созидательную повестку. Она по праву может называться народной, так как основана на идеях людей.

Глава государства добавил, что народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в бюджете на будущие годы. Соответствующий проект закона «Единая Россия» поддержала. Она даже внесла в него отдельные важные поправки, которые носят социальный характер. Здесь имеется в виду увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Путин особо указал на оперативное выполнение поставленных задач. Это характерная черта единороссов, делающая их ответственной и зрелой политической силой.

Лидер партии Дмитрий Медведев назвал важной ту роль, которую играет «Единая Россия» в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности государства. Члены партии последовательно реализуют курс Владимира Путина.

Единороссы в последние годы выполнили немало законотворческой работы, особенно по социальному направлению. В наши дни социальная помощь оказывается более 50 миллионам людей. Партия гарантировала продление программы материнского капитала, введение 100% оплаты больничных родителям с детьми до семи лет, увеличение пособия беременным женщинам в непростой жизненной ситуации, выплаты семьям, где один родитель воспитывает ребенка от восьми до 16 лет, и тому подобное. Еще удалось помочь пенсионерам на селе, продвинуться в решении вопроса о расселении из ветхого жилья, а также защитить права дольщиков.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» много сделала для школьников, начиная от закона о бесплатном горячем питании для младшеклассников и заканчивая обновлением парка школьных автобусов. По предложению партии учебные заведения за последние пять лет получили свыше 9 000 машин.

Партийные проекты работают успешно. Построено уже 370 школ, а к 2024 году возведут еще 1 300 образовательных учреждений. Очередь в детские сады ликвидируется. Там открыли свыше 480 000 новых мест, а скоро появится еще 77 000. Удалось привести в порядок более 60 000 дворов и 20 000 общественных пространств. К этой работе подключили непосредственно местных жителей.

Строится качественная система долговременного ухода за пенсионерами. Возводятся больницы, развивается школьная медицина и готовятся медицинские кадры.

Как сообщается на сайте «Единой России», ключевая цель политического объединения на ближайшие годы заключается в выполнении обязательств, заложенных в народной программе. Дмитрий Медведев пообещал, что программу в соответствии с запросами граждан будут корректировать и дополнять.