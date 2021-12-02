Сохранить природу и поддержать бизнес: Сбер провел конференцию Национального ESG-альянса

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Завершилась первая конференция, посвященная созданию Национального ESG-альянса. В ходе мероприятия участниками было подписано соглашение о сотрудничестве в связи с созданием альянса.

Во встрече приняли участие первые лица компаний: «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», ОХК «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding, PLC O1 Properties, Vos’hod Development, X5 Group.

Миссия альянса — содействие переходу к устойчивой модели развития экономики, обеспечивающей сохранение природы, благополучие общества и долгосрочное процветание бизнеса в рамках существующих ограничений природных ресурсов, на основе заинтересованности, сотрудничества и партнёрства всех вовлечённых сторон.

Национальный ESG-альянс задуман как постоянно действующая платформа для диалога и вовлечения всех заинтересованных сторон, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, разработки и продвижения новых норм и стандартов в области ESG, включая отраслевые руководства, формирования общих рамок оценки и отчётности в этой области, развития преобразующих партнёрских отношений, взаимодействия и реализации общих программ для достижения целей устойчивого развития инвестиционной поддержки прорывных проектов, ориентированных на ESG-трансформацию.

Напомним, что предложение о создании альянса для объединения усилий компаний-лидеров в области ESG-перехода обсуждалось на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2021 года. Его активно поддержали представители ведущих российских и международных компаний России.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Обсуждая вопросы социальной деятельности предприятий, прозрачного и эффективного управления и сохранения окружающей среды, мы пришли к тому, что бизнесу, в первую очередь крупнейшему, надо объединить усилия, чтобы формировать эту повестку в стране. Мы поняли, что должны работать над созданием нормативной базы, стандартов, правил проверки этих стандартов, формированием нового законодательства, стимулирующего всех участников рынка к ESG-конверсии, и лоббированием национальных интересов России и отечественного бизнеса на международной арене. Эти ключевые задачи мы и положили в основу учредительных документов ESG-Альянса. В состав первоначальных учредителей сегодня входит 28 компаний, которые представляют более 18 отраслей российской экономики. Альянс формируется на добровольной основе, и мы призываем представителей бизнеса присоединяться к нему. Наш опыт показывает, что подобные добровольные объединения по серьёзным проблемам, встающим перед бизнесом, приносят очень хорошие результаты. И мне кажется, что из этой инициативы может получиться очень полезное и эффективное решение для продвижения России в части ESG-повестки».

Иван Стрешинский, генеральный директор USM, председатель совета директоров «Металлоинвеста»:

«Мы уверены, что объединение крупнейших российских компаний поможет поиску эффективных решений в области климата и зелёной трансформации промышленности. "Металлоинвест" накопил значительный опыт в производстве железорудного сырья и стали с низким углеродным следом и заинтересован в кооперации для развития новых технологий. Мы готовы делиться и практиками по внедрению принципов устойчивого развития в корпоративное управление».

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК Уралхим»:

«Компании "Уралхим" и "Уралкалий" рады стать частью ESG-альянса. "Уралкалий" — первая в отрасли компания, получившая кредит с привязкой к ESG-показателям. Площадка, созданная для совместного обсуждения ESG и климатической повестки, позволит всем сторонам услышать друг друга и быстрее перейти к конкретным скоординированным действиям. Мы убеждены, в рамках глобального энергетического перехода Россия должна быть в числе лидеров. И к этому есть все предпосылки».

Владимир Чирахов, президент АФК «Система»:

«Присоединение к ESG-альянсу — это подтверждение нашей приверженности принципам устойчивого развития, которым АФК "Система" следует уже без малого 20 лет — как один из первых российских подписантов Глобального договора ООН. Создание Национального альянса в области ESG позволит более эффективно продвигать в России международные принципы и лидерские практики в области корпоративного управления, социальной и экологической ответственности бизнеса. Мы последовательно занимаемся ESG-трансформацией нашей корпорации и видим свою роль как инвестора в том, чтобы способствовать внедрению соответствующих стандартов в наших активах, а также формированию культуры ответственного инвестирования в стране».

Павел Грачёв, генеральный директор ПАО «Полюс»:

«Полюс» имеет богатый опыт сотрудничества и разработки отраслевых стандартов в сфере устойчивого развития совместно с коллегами по глобальной горнодобывающей отрасли, и мы рады появлению межотраслевой платформы, которая поможет российским компаниям внедрять у себя лучшие ESG-практики. "Полюс" готов активно поддерживать инициативы, которые помогают трансформации российской экономики в соответствии с принципами устойчивого развития».

Кирилл Липа, генеральный директор, «Трансмашхолдинг»:

«ТМХ является лидером транспортного машиностроения, новатором в области экологичного транспорта. Надеемся, что участие в альянсе позволит благодаря синхронизации усилий крупнейших и самых ответственных компаний, участников создаваемого объединения, сделать нашу работу ещё более эффективной. Благодарю Сбер за то, что он взял на себя труд скоординировать деятельность российских компаний в части достижения целей устойчивого развития. Объединение наших усилий имеет все шансы стать действительно результативным и полезным для создания в России бизнес-среды на принципах устойчивого развития; обеспечить соблюдение интересов будущих поколений на уровне, соответствующем передовому мировому опыту».

Алексей Андреев, генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан»:

«Создание ESG-альянса — правильный и необходимый шаг, который направит российский строительный комплекс по пути наиболее высокого качества управления компаниями, уважительного отношения к людям и максимально бережного отношения к нашей природе и её невосполнимым ресурсам. Треть крупнейших банков России при оценке кредитных рисков уже внедрила ESG-оценку компаний. Поэтому бренды, внедряющие ESM-стратегию у себя на производстве или в сфере услуг, находятся в более выигрышном положении и обладают более устойчивой бизнес-моделью».

Михаил Кожевников, президент ГК «Просвещение»:

«Для Группы компаний "Просвещение" ESG-повестка является важным стратегическим направлением развития. В рамках этого вектора нам уже в 2022 году предстоит большая работа по трансформации системы управления и практик взаимодействий с партнёрами, поставщиками и потребителями. Мы планируем усовершенствовать нашу продуктовую линейку, расширив перечень материалов и проектов по экологии, социальным наукам, инклюзивному образованию. В будущем году задачи в области ESG и устойчивого развития станут частью обновленной стратегии Группы компаний, а также, я надеюсь, органичной частью современной культуры и образования. Та роль, которую играет "Просвещение" в социальной сфере страны, обвязывает нас стремиться к обеспечению ESG-трансформации не только нашей компании, но и поспособствовать ESG-трансформации всего российского образования».

Константин Войтиков, вице-президент по производству и службе поставок Unilever в России, на Украине и в Беларуси:

«В феврале Unilever презентовала свой план устойчивого развития — "Компас до 2030 года". Согласно ему, компания обязуется работать сразу в трёх направлениях ESG: улучшении здоровья планеты, повышении качества жизни людей, а также формировании инклюзивной и равной для всех среды. Мы ставим перед собой масштабные цели, и они требуют плотного сотрудничества с ответственными участниками рынка. Надеемся, что создание ESG-альянса поможет нам объединить усилия для перехода к более устойчивой модели экономики и вместе оказать положительное влияние на планету и общество».

Бенедикт Соботка, главный исполнительный директор Eurasian Resources Group:

«Мы рады, что наши долгосрочные партнёрские отношения со Сбером приводят к широкой и плодотворной кооперации по целому ряду новых направлений. И сегодня мы с энтузиазмом приняли участие в первой конференции Сбера, посвящённой созданию ESG-альянса и подписанию соответствующего соглашения о намерениях по вступлению в него. Миссия альянса по содействию к переходу к устойчивой модели развития экономики и межсекторальному сотрудничеству в области ESG хорошо перекликается с ESG-целями Eurasian Resources Group. Мы с нетерпением ждём совместной работы и обмена накопленным опытом со Сбером и другими ведущими российскими и международными игроками в рамках ESG-альянса. Такая работа может быть весьма полезной и для развития отдельных отраслей и секторов экономики, включая горную добычу и металлургию. Мы приветствуем инициативу Сбера по формированию такого альянса».

Владимир Марков, генеральный директор корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

«ТЕХНОНИКОЛЬ – признанный лидер в производстве строительных систем. Этот статус накладывает на каждого нашего сотрудника особую ответственность перед обществом. С 2017 года мы реализовали более 500 экологических проектов. Например, мы первыми из производителей стройматериалов стали возвращать в технологический цикл демонтированные со строек утеплители, ПВХ-мембраны и водосточные системы, а также отходы из вспененного полистирола. Строительный мусор составляет почти треть всех отходов, образующихся в большинстве развитых стран. Поэтому для нас это было важен проект. Мы готовы делиться своим опытом с другими участниками Альянса. Уверен, только общими усилиями мы сможем обеспечить экономике России безболезненную ESG-трансформацию, в которой она нуждается. Бизнесу важно объединяться. В одиночку все будут развиваться намного медленнее».

Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛа:

«Создание Альянса продиктовано глобальными вызовами, стоящими перед российским бизнесом. Интенсивная фаза ESG-перехода, в которую мы вступаем, требует объединения усилий и тех, кто, как РУСАЛ, стали первопроходцами в своих секторах, и тех, кто должен наверстать упущенное, чтобы не потерять конкурентоспособность на глобальных рынках.

ESG-трансформация РУСАЛа охватывает не только основные направления бизнеса, такие как кардинальное технологическое перевооружение действующих алюминиевых производств с серьёзным снижением экологического воздействия, но и программы, обеспечивающие качественное развитие социальной сферы в городах нашего присутствия, такие как строительство госпиталей для борьбы с пандемией коронавируса. Мы готовы делиться своими знаниями, опытом и инициативами с членами Альянса, и всеми заинтересованными сторонами на основе партнерства и сотрудничества».

Лорд Баркер, исполнительный председатель Совета директоров En+ Group:

«Создание платформ, объединяющих бизнес, таких, как Национальный ESG -альянс, показывает, что устойчивое развитие стало обязательной частью повестки частного сектора страны. У компаний- лидеров в различных секторах экономики появилась потребность не только в следовании ESG–стандартам, но и в их дальнейшем распространении на всё бизнес-сообщество, а также в развитии мер государственного регулирования, необходимых для перехода к безуглеродной и устойчивой экономике будущего.

Как En+ Group, так и нашему металлургическому сегменту (РУСАЛ) есть чем поделиться с точки зрения нашего опыта в области декарбонизации, и мы будем рады конструктивному диалогу с другими членами ESG-альянса».

Валерий Михайлов, акционер O1 Properties:

«Рост интереса к ESG-повестке является положительным этапом развития российского бизнеса, но вместе с тем неизбежно порождает большое количество спекуляций. Организация Альянса как единого института для обсуждения этих вопросов и обмена опытом будет способствовать повышению качества диалога всех заинтересованных сторон и осознанному распространению принципов устойчивого развития бизнеса в интересах российской экономики».