Игорь Артамонов: Личные приемы, запросы в соцсетях – это важно для выстраивания нашей работы

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Личный приём граждан провёл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассмотрел обращения жителей по ряду социальных вопросов.

Жительница Липецка попросила упростить систему поиска сиделки для больных людей. Мать женщины нуждается в постоянном уходе. В этой ситуации семья оказалась недавно и столкнулась трудностями поиска патронажного работника – на это ушло почти два месяца. Выяснилось, что проблема не в дефиците кадров, оказалось, не все медучреждения информируют своих клиентов о механизме взаимодействия с соцзащитой. Попросту женщине просто не объяснили, где и как найти профессиональную сиделку. Игорь Артамонов сказал, что даст поручение о создании системы межведомственного взаимодействия через координационный центр, который будет оперативно обеспечивать оказание социальных услуг. В том числе, ускорит процесс оформления детских пособий. С данным вопросом сегодня обратилась многодетная липчанка.

Ещё два обращения касались вопросов газификации, в том числе предоставления льгот для многодетных и малоимущих семей. Игорь Артамонов дал поручение региональному управлению социальной политики в ближайшее время разработать нормативно-правовой акт по оказанию помощи льготным категориям граждан по газификации жилого дома из средств областного бюджета.

«Личные приёмы, письменные обращения, запросы в соцсетях – всё это очень важно для выстраивания нашей работы. Во-первых, жители получают помощь и поддержку, во-вторых, мы анализируем обращения, структурируем и на этой основе выявляем актуальные для региона проблемы, которые требуют незамедлительного решения», – сказал Игорь Артамонов после приёма граждан.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.