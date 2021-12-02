Председатель Воронежской облдумы провел прием граждан

.

В Воронежской области стартовала декада приемов граждан, приуроченная к 20-летию со дня создания партии «Единая Россия».

В рамках декады приемы граждан будут проходить в дистанционном формате на площадке региональной и 39 местных приемных партии, а также на дополнительных площадках организаций-партнеров.

Приемы проводят депутаты всех уровней, сенаторы, представители органов исполнительной власти, региональных отделений федеральных структур, организаций-партнеров, в их числе Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Государственная жилищная инспекция, Торгово-промышленная палата, Ассоциация юристов России. Каждый день будет тематическим.

Одним из первых обращения граждан в рамках декады приемов рассмотрел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. К нему обратилась директор Репьевской межпоселенческой библиотеки. Она рассказала о работе библиотеки и отметила, что необходимо пополнение книжного фонда. Также она попросила оказать помощь в приобретении микрофона и портативной колонки. Заявительница пояснила, что сотрудники библиотеки проводят много мероприятий с читателями и регулярно используют такую форму работы, как открытый микрофон, когда любой человек может подойти и прочитать стихи, поздравить собравшихся во время праздничных мероприятий.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Владимир Нетёсов ответил, что депутатам Воронежской облдумы регулярно поступают просьбы от библиотек о пополнении книжного фонда. Вопрос в течение года решался за счет средств депутатского фонда – проводился ремонт библиотек, приобретались книги, а также оформлялась подписка на ряд изданий.

Для решения вопроса в масштабе региона и страны в целом, депутаты от «Единой России» в регионах выступили с инициативой о выделении дополнительного федерального финансирования на модернизацию библиотек.

– Уже в этом году удалось добиться данного финансирования. На библиотеки Воронежской области сумма составляет 11 млн 600 тыс. руб., в том числе 9 860,7 – федеральный бюджет, 1 740,2 – областные средства. Деньги уже поступили в регион и распределены среди муниципальных районов и городских округов Воронежской области по формуле, исходя из численности населения муниципального образования, – рассказал Владимир Нетёсов. – Что касается Репьёвского района, то на комплектование книжных фондов библиотек на 2021 год выделено 76 752 рубля. Полученные средства будут распределены между 13 библиотеками, которые входят в состав МКУК «Репьевская межпоселенческая библиотека».

Что касается просьбы о приобретении оборудования, Владимир Нетёсов заверил, что в ближайшее время вопрос будет решен положительно.

Пенсионерка, ветеран труда, почетный донор из Верхнехавского района рассказала, что имеет льготы для получения компенсации за приобретение баллонного газа. Но в этом году компенсацию оформить не удалось. Дело в том, что поставщики должные доставить баллоны потребителю, принять оплату и выдать документы, которые льготник предоставляет в органы соцзащиты и получает компенсацию – 50% от стоимости. Однако, документы, выдаваемые рядом организаций, оформлены на газ для коммерческих, а не бытовых нужд и не могут быть приняты органами соцзащиты для оформления компенсации. Такая ситуация сложилась из-за того, что средняя рыночная стоимость сжиженного газа превысила установленный региональный тариф, используемый для расчета компенсации. В силу убыточности многие поставщики газа в баллонах для льготных категорий граждан в регионе не заявились, и продают газ по рыночным ценам.

. Фото: предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что заявительница затронула острую тему.

– О проблеме мы знаем, депутаты и правительство региона решают вопрос. Сейчас на финальной стадии подготовка законопроекта, в котором будет предусмотрена единовременная выплата гражданам льготных категорий за приобретение сжиженного газа в баллонах. В проекте бюджета Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов необходимая сумма предусмотрена, – рассказал Владимир Нетёсов.

Сейчас законопроект проходит все необходимые согласования и после принятия закона департамент социальной защиты разработает ряд подзаконных актов, которыми будет установлен порядок выплаты. Принцип будет заявительный.

– Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, депутаты регионального парламента ведут активную работу с обращениями граждан. Приемные в дистанционном формате работают в областной Думе, на базе партии и в избирательных округах. На каждую просьбу на приеме депутаты реагируют и решают поступающие вопросы, – подчеркнул Владимир Нетёсов.