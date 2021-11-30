В Тамбовэнерго введен режим повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями

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Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организован информационный обмен с территориальным подразделением МЧС и органами исполнительной власти. Мобилизован оперативно-ремонтный персонал.

На дежурстве находятся 30 аварийно-восстановительных бригад в количестве 60 человек и 30 единиц спецтехники. В случае крупных технологических нарушений возможно увеличение численности персонала до 101 бригады (475 человек) и 182 единиц техники, также к восстановительным работам могут быть привлечены подрядные организации. Резервное электроснабжение социально значимых потребителей Тамбовской области при необходимости могут обеспечивать передвижные генераторные установки общей мощностью 950 кВт.

Тамбовэнерго определены и отработаны способы обратной связи с потребителями на случай сбоя в подаче электроэнергии. За справочной информацией можно обратиться на прямую линию энергетиков «Россети Центр» 8 800 220 0 220, которая работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.