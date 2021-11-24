Тамбовэнерго выделил дополнительную мощность крупному аграрному объекту региона

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В филиале «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» реализовали проект по выдаче дополнительной мощности крупному сельскохозяйственному объекту – элеватору ООО «Моршанск-Агро-Инвест», расположенному в Моршанском районе Тамбовской области. Суммарная присоединенная мощность элеватора составила 980 кВт.

Для электроснабжения зернохранилища филиал в рамках договора технологического присоединения спроектировал и построил кабельно-воздушную линию 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Ракшинская» до границы участка заявителя протяженностью 1,78 км, провел реконструкцию ВЛ 10 кВ, осуществил проектирование и строительство вакуумного автоматического реклоузера 10 кВ, оборудованного устройством телеметрии с передачей информации на диспетчерский пункт филиала.

Элеватор позволяет единовременно хранить до 25 тонн зерна. Он представляет собой комплекс зернохранилищ с обширной территорией, здесь также находятся сушильный комплекс, спецтехника, весовая и лаборатория.

«Базовая отрасль экономики Тамбовской области – агропромышленный комплекс, поэтому мы уделяем вопросам электроснабжения его предприятий самое серьезное внимание. Обеспечивая своевременную и полную выдачу мощности объектам агропрома, «Тамбовэнерго» оказывает значительное влияние на динамику инвестиционной привлекательности региона, вносит вклад в социально-экономическое развитие и реализацию государственной политики импортозамещения», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Анатолий Беляков.