Выездное совещание Минсельхоза в Липецкой области прошло под председательством Дмитрия Патрушев

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Динамику сезонных полевых работ в России сегодня обсудили в Липецкой области на выездном заседании оперативного штаба Минсельхоза по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. Совещание провел Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который посетил регион с рабочей поездкой.

Глава ведомства отметил, что в большинстве регионов уборочная и озимый сев уже завершены. Тем не менее работы продолжаются: собрать урожай еще предстоит с порядка 1 млн га, в основном это субъекты Дальневосточного, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов. Зерновых уже получено 124,4 млн тонн, масличных – более 23 млн тонн. Овощей в организованном секторе – 4,9 млн тонн, картофеля – 6,6 млн тонн, сахарной свёклы – более 39 млн тонн. Озимые засеяны на площади 18,8 млн га.

Отдельно Дмитрий Патрушев остановился на совместной с регионами работе по планированию производства продукции растениеводства. В частности, он обратил внимание на необходимость детального анализа планов посевных площадей на 2022 год.

Одной из основных тем заседания стала обеспеченность аграриев минеральными удобрениями. «Как вы знаете, для обеспечения стабильности в этом сегменте Правительством принимается целый комплекс мероприятий. В частности, с 1 декабря вводится временное количественное ограничение на вывоз отдельных видов удобрений. Рассчитываем, что за счет этого, то есть в период действия постановления, аграрии приобретут необходимый им объем удобрений по приемлемым ценам», – подчеркнул глава Минсельхоза.

Игорь Артамонов в ходе совещания отметил, что в Липецкой области сейчас реализуется более 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей. «Одним из приоритетов в развитии АПК региона с 2014 года является тепличное овощеводство. За это время валовой сбор тепличных овощей вырос в 25 раз. Наши аграрии уже третий год подряд удерживают лидирующие позиции в стране по производству овощей закрытого грунта», – сказал Игорь Артамонов. Подобная ситуация сложилась и в развитии садоводства. Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Аграрии постоянно увеличивают площади садов и объемы производства качественной плодово-ягодной продукции. Главную роль в этом играет применение самых современных технологий. Как результат, регион входит в пятерку лучших в стране по производству плодов и ягод.

В рамках рабочей поездки в Липецкую область сегодня Дмитрий Патрушев также посетит ряд сельхозпредприятий. В частности, Министр ознакомится с работой высокотехнологичного тепличного комплекса, осмотрит производственно-логистический центр мощностью хранения 25 тыс. тонн яблок и крупное молочное предприятие.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.