Дмитрий Патрушев обсудил с Игорем Артамоновым перспективы развития регионального АПК

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В ходе рабочей поездки в Липецкую область Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел встречу с главой администрации региона Игорем Артамоновым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с результатами работы и потенциалом агропромышленного комплекса субъекта, развитием сельских территорий и обеспечением эпизоотического благополучия.

В прошлом году субъект получил рекордные урожаи зерновых культур и тепличных овощей. Это в том числе положительно повлияло на индекс сельхозпроизводства, который составил 106% и превысил среднероссийский. Отдельно Дмитрий Патрушев отметил впечатляющие результаты в выращивании овощей закрытого грунта. С каждым годом Липецкая область укрепляет позиции в этом направлении. За последние 5 лет урожай в теплицах увеличился почти в 5 раз и по прогнозу в 2021 году может достичь 170 тыс. тонн.

Для дальнейшего развития тепличного овощеводства Минсельхозом реализуется комплекс мер государственной поддержки. В частности, дополнительно в рамках «стимулирующей» субсидии предусматривается новое приоритетное направление – овощеводство защищённого грунта. Продлены до 12 лет льготные инвесткредиты на строительство теплиц. Кроме того, со следующего года планируется реализация отдельного федерального проекта, направленного на стимулирование овощеводства открытого грунта и выращивания картофеля, с комплексом мер поддержки.

Важным фактором планомерного развития АПК региона является мелиорация. Сейчас в сельхозпроизводстве задействовано порядка 98% от имеющихся мелиоративных сельхозугодий. Министр отметил, что это хороший показатель, который необходимо сохранять и стремиться к 100%.

Также область демонстрирует достойные показатели в молочной продуктивности. В частности, по итогам прошлого года регион стал одним из лидеров в стране по надоям. За 9 месяцев 2021 года показатель также демонстрирует рост.

По словам Игоря Артамонова, Липецкая область в этом году признана регионом номер один по стабильности развития агропромышленного комплекса. «Наше сельское хозяйство инновационное и инвестиционно привлекательное, это подтверждено проектами, реализующимися в субъекте. Кроме того, область располагает резервами для импортозамещения и имеет хороший экспортный потенциал. Несомненно, достигнуть таких результатов мы смогли благодаря весомой государственной поддержке и продуктивному сотрудничеству с Минсельхозом России. Уверен, в дальнейшем наше взаимодействие будет способствовать не только развитию сферы АПК, но и значительному повышению качества жизни в сельской местности», – подчеркнул глава администрации региона.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.