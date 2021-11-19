Тамбовэнерго подключил к сетям современный объект здравоохранения в селе

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Специалисты филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» в рамках проекта по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение» осуществили работы по технологическому присоединению нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Устье Моршанского района Тамбовской области.

Новый фельдшерско-акушерский пункт – современный объект здравоохранения. Благодаря выполненным специалистами Тамбовэнерго работам более 2 тысяч человек, в том числе почти 400 детей могут получить медицинскую помощь рядом с домом: приём пациентов ежедневно ведут врач-терапевт, фельдшер, акушерка. ФАП оборудован системой теле-ЭКГ, оснащён современным медицинским оборудованием и мебелью. Здесь обеспечены комфортные условия как для пациентов, так и для медицинских работников.

«Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, жители отдаленных сел и деревень теперь могут получить медицинскую помощь рядом с домом. Оперативное электроснабжение фельдшерско-акушерских пунктов в условиях пандемии – это вклад «Тамбовэнерго» в повышение доступности медицинской помощи и стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе», – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр» – «Тамбовэнерго» Анатолий Беляков.