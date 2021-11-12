Воронежская облдума планирует усовершенствовать подходы к законопроектной работе

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Об этом стало известно в ходе рабочей встречи председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с руководителями Комитетов и членами фракций регионального парламента.

Депутаты обсудили вопросы законотворческой деятельности, развития территорий, взаимодействия с населением и институтами гражданского общества, а также формирования бюджета области.

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Прошла встреча председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с председателями Комитетов и членами фракций в региональном парламенте накануне так называемого «нулевого» чтения бюджета.

Главной темой стало формирование бюджета Воронежской области на 2022 год и плановый период 2023—2024 гг., который позволит соблюсти баланс между социальными обязательствами и в то же время сохранить вектор на дальнейшее развитие региона. Напомним, в октябре прошла серия встреч депутатов с руководителями исполнительных органов власти, в ходе которых проанализировали объемы финансирования и перспективы развития региона.

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В ходе встречи парламентарии также обсудили общие направления работы в сфере законотворческой деятельности, взаимодействие с руководителями исполнительных органов власти и муниципальных образований по приоритетным вопросам развития местных территорий, инструменты эффективного взаимодействия власти с населением и институтами гражданского общества.

Члены фракции «Единая Россия» предложили создать при Воронежской областной Думе Координационный и Экспертный советы для совершенствования подходов к законопроектной работе. Планируется, что в состав Координационного совета войдут представители Комитетов и думских фракций, а также депутаты Государственной Думы от Воронежской области, а в состав Экспертного совета — представители общественности, науки, специалисты в различных отраслях экономики и социальной сферы.

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В завершение встречи депутаты обсудили направления работы в избирательных округах. Один из острых вопросов, волнующих жителей Воронежа — ожидаемый рост тарифов на услуги ЖКХ. Парламентарии отметили, что модернизация коммунального комплекса, безусловно, необходима: только так можно в перспективе снизить количество аварийных ситуаций на сетях, добиться более качественного предоставления услуг. При этом нагрузка на самих граждан в непростой экономический период должна быть минимизирована, особенно для социально уязвимых категорий населения. Необходим открытый диалог и аргументированная позиция, всестороннее обсуждение вопроса. Рост оплаты коммунальных услуг не должен превышать уровень годовой инфляции.